Asmin Durdžić i Miljana Kulić jedni su od nominovanih učesnika ove nedelje, te tako borave u izolaciji.

Dok su njihovi cimeri uveliko spavali, njih dvoje su bili budni i ćaskali o brojnim temama, a kada im se prispavalo, on je rešio da je oberučke prihvati u svoj krevet, te su tako zagrljeni zaspali.

Snimak zapalio mreže

Asmin Durdžić i Miljana Kulić
Asmin Durdžić i Miljana Kulić završili zajedno u krevetu Foto: Preentscreen Youtube

S obzirom na to da su njih dvoje drugari, ovaj trenutak bio je oboma veoma smešan i šaljiv iako su već jednom isto ovako spavali.

