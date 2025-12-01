Slušaj vest

Barbara Bobak i Sloba Radanović zaustavljeni su na aerodromu u Geteborgu u Švedskoj u subotu ujutru kada su krenuli na nastup. Oni nisu dobili dozvolu da napuste aerodrom, te su dva dana proveli zatvoreni. Uspeli su da odu iz Švedske tek u nedelju u 16 sati i to letom za Sarajevo.

Po njih su u Bosnu i Hercegovinu poslata vozila, jer nije bilo večernjih letova za Beograd. Oni su se sve vreme boravka na aerodromu oglašavali na Instagramu i prenosili kroz kakvu golgotu prolaze.Nisu im dali da jedu, mogli su samo da odu kupe grickalice, jedino što su dobili su pasta i četkica za zube.

Foto: Printscrean

Ali, nisu samo njih dvoje prošli kroz ovakvu agoniju. Samo tri nedelje ranije na rampu su naišli i pevači iz Bosne i Hercegovine koji su vraćeni iz Švajcarske i Švedske: Denial Ahmetović, Semir Cerić Koke i Sadik Hasanović.

Denial Ahmetović se tada odmah oglasio i otkrio da je u šoku zbog nemile situacije u kojoj se našao.

- Iskreno, ne znam tačan razlog otkazivanja. Ono što mogu da kažem jeste da nismo mogli da pređemo preko granice, i to je jedini razlog koji su nam naveli. Novi termini nastupa biće poznati naknadno, ali verovatno tek sledeće godine - rekao je Ahmetović za "Avaz", a sličnu situaciju imao je i pevač Semir Cerić Koke.

Semir Cerić Koke Foto: Printscreen YouTube

- Do sada sam u tu zemlju ulazio bez ikakvih poteškoća. Ovog puta, navodno, falio je neki radni papir, što mi je delovalo prilično besmisleno, jer sam trebalo da ostanem samo jedan dan. Do sada to nikada nije bilo traženo, pa mi je sve to pomalo nelogično - ispričao je Koke.

Foto: Antonio Ahel/ ATAImages

I pevač Sadik Hasanović, koji ima zabranu ulaska u Srbiju, potvrdio je da je njegov nastup u Bernu otkazan.

- Nismo uspeli da pređemo granicu, jednostavno nas nisu pustili. Ni nama nije jasno zbog čega, ali nadam se da ćemo uskoro sve razjasniti - kratko je poručio Hasanović.