Pevačica Nada Topčagić ne eksponira se često u javnosti, a sada je progovorila o pojedinim detaljima iz svog života.

Nada se na samom početku dotakla jednog svog velikog straha dok je pričala anegdotu sa jednog poslovnog puta, te je tom prilikom spomenula alkohol.

Bude mrtva pijana tokom letenja

"Imam stravičan strah od aviona, i upotrebljavam alkohol kada se vozim, ja to ne krijem. Ja se moram napiti totalno da ne znam gde sam, da moraju da me iznesu", priča iskreno Nada za "Premijeru".

Na pitanje da li se druži sa nekim sa estrade, odgovorila je:

"Sa estrade samo kad nešto snimamo. Nemam da ne pričam s nekim, drago mi je kada se vidimo, ali ne".

Kako uvek privlači pažnju svojim odevnim kombinacijama, tako je bilo i ovog puta.

"Volim da se ovako obučem, neka bude i nakaradno nekad, samo da bude primećeno".

O Nadinoj nekretnini u Crnoj Gori dosta se priča u medijima, a ona je sada ispričala istinu o prodaji kuće u Tivtu.

"To je tako mala kućica jeste na obali mora, kad kažu luksuzna vila... To su mali kvadrati. To je u Tivtu, ne bih prodala da nemam šta da jedem. Ja ništa ne prodajem, sve ostavljam svojoj deci. Da ne bude sutra Nada koja ništa nije imala. Bila sam neko i nešto, moram ostaviti nešto iza sebe", smatra ona.

