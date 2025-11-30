Slušaj vest

Pevačima niko od službenih lica nije dao ni pismeno ni usmeno obrazloženje o razlogu zadržavanja a pevačica se sada napokon oglasila otkrivši da napokon ide kući.

- Vraćeni su nam pasoši. Krećemo kući, a ako vas zanima kad ćemo stići kući pa- stići ćemo simbolično u 3 - napisala je Barbara Bobak.

Ubrzo nakon ovog storija pevačica je otkrila da je imala i prijatno iznenađenje u avionu te da ju je jedan mladi džentlmen prijatno iznenadio.

Pevačicu nahranio nepoznati dečko

Naime kako je navela pevačica, dobila je slatkiš od nekog momka koji se zadesio na istom letu kao ona:

- Neki dečko u avionu mi je dao čokoladicu kaže evo Barb ako si gladna. Balkanci su najbolji ljudi na svetu i tome nijedna "unija" ne može da parira - napisala je pevačica, srećna što s enapokon vraća kući.

Samo sat vremena pre nego je puštena ona je napisala sa čime se suočila zajedno sa svojim kolegom:

-Ćao ljudi. Samo da vam javim da je 15h drugog dana, mi smo i dalje na istom mestu, nismo dobili da jedemo ni da pijemo, samo su sišli policajci da nam ispostave račune kolko treba da platimo za prtljag za drugi let za koji su dvojicu iz ekipe zaboravili da čekiraju - napisala je ona.

