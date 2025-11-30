Slušaj vest

U prepunoj hali Morača u Podgorici, pevač Peđa Jovanović održao je sinoć veliki solistički koncert koji će se dugo pamtiti. Publika je ispunila svako mesto više od 6.000 ljudi uživalo je u izvođenju brojnih hitova tokom trosatnog spektakla koji je potvrdio da je Peđa trenutno jedan od najtraženijih izvođača na regionalnoj sceni.

Od prvog takta atmosfera je bila fenomenalna publika je pevala svaku pesmu, a energija između Jovanovića i fanova bila je gotovo opipljiva. Peđa je nizao pesmu za pesmom, od emotivnih balada do energičnih hitova koji su podigli celu halu na noge.

– Ne postoje reči kojima mogu opisati kako sam se osećao večeras. Podgorica je pokazala koliko ima dušu i srce! Hvala vam na svakoj pesmi, svakom aplauzu i svakoj emociji, ovo je bila noć za pamćenje,“ rekao je Peđa vidno dirnut nakon koncerta.

1/26 Vidi galeriju Koncert Peđe Jovanovića Foto: Ustupljena fotografija

Publika ga nije puštala sa bine tri sata neprekidnog nastupa završena su ovacijama i dugotrajnim aplauzom, a Peđa se nekoliko puta vraćao na bis.

Hala Morača je tokom večeri postala mesto susreta emocije i muzike, a društvene mreže već su preplavljene snimcima i komentarima o „najboljem koncertu godine“.

Nakon ovog koncerta, slede tri koncerta u beogradskom Sava centru.

Peđa je koncertom u Podgorici ujedno zaokružio izuzetno uspešnu godinu tokom koje je rasprodao niz dvorana širom regiona, a u 2026. godini planira još veće projekte među kojima su koncerti u Zagrebu, Dubaiju i velikoj regionalnoj turneji.

Pogledajte dodatni snimak: