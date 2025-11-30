MINA VRBAŠKI PLAČE KAO KIŠA! Rijaliti učesnica pukla pred kamerama, evo šta je razlog
Veliki šef juče je obavestio Minu Vrbaški da je uspešno izvršila zadatak koji je tražila od Drveta mudrosti, kako bi videla svog rođenog brata, s obzirom na to da mu je danas rođendan. Naime, Mina je stigla u Rajski vrt.
- Meni je danas najbitniji dan u životu, danas je rođendan mojoj snazi i mojoj najvećoj ljubavi, mom bratu Borisu - rekla je Mina.
- Šta ćeš mu poželeti za rođendan - pitalo je Drvo.
- Poželeću mu da ostane takvo dete kako jeste i samo da ostvaruje svoje snove - rekla je Mina.
- Koliko ti nedostaje i kada razmišljaš o njemu, šta ti najviše fali
- Fali mi sve ove godine koje sam provela ovde, propustila sam to njegovo najlepše odrastanje, fale mi njegovi saveti, jeste da je mali, ali je toliko pametan i toliko mi fali da mi kaže, pošto on zna mnoge moje stvari iz spoljnog sveta, pa mi govori šta treba da radim, kako ne treba da se ponašam - plakala je Mina.
