Slušaj vest

Folk zvezda Halid Muslimović pre nekoliko dana održao je veliki solistički koncert za pamćenje "Mene je učilo vrijeme" u Plavoj dvorani Sava centra, a nakon ovog spektakla on je popričao i sa ekipom Kurira, za emisiju "Stars Specijal".

- To je za sve generacije i nacije. "Mene je učilo vreme" je evergrin, koju znaju svi i svi je vole. To je moja lična karta i pesma mog života. Neke stvari koje se dešavaju kod mene se drže toga da je mene učilo vreme.

KONCERT U BEOGRADU ZAMALO OTKAZAN? Halid Muslimović za Kurir otkrio šta je prethodilo noći u Sava centru Izvor: Kurir televizija

U publici je bilo raznih gostiju što je izazvao velike emocije kod pevača:

- Bili su mi unuci, dva unuka i unuka, bila je moja snajka. Unuci su igrali, posle sam tek video snimke, video sam da su bili malo nemirni, ali neka su. Bili su oduševljeni. Posle sam ih pitao gde su bili, oni kažu na koncertu!

Muslimović kaže da je bio u velikoj dilemi da li će moći da otpeva koncert:

- Par dana pre nisam bio dobar sa glasom, ne znam šta se dogodilo. Na probama su pevali ljudi iz benda kako bi se uradile probe. Ja sam uradio kratku probu u Sava centru. Pio sam antibiotike i lekove, mnogo sam se znojio. Ne znam št aje bilo, nisam bio kod lekara, dobio sam dve infuzije za snagu. Uveče sam bio u dilemi da li ću izgurati - kaže pevač.

Ovaj pevač dodaje i da oseća i dalje emocije koncerta:

- Pesmu Šabana Šaulića koju sam otpevao, pa kada je došla pesam od Džeja stislo me je i počele su suze. Imao sam maramice pa sam ih obrisao. Težak sam na suzama, suza je kod mene nešto strano - kaže Muslimović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs