Ne pamti se da je u poslednje vreme napravljena žurka u Austriji kao proteklog vikenda, kada su publiku u Velsu zabavljali Ćana, Tijana Milentijević, Jovan Perišić i Enens Begović uz pratnju Vojkana Jovića i njegovog orkestra “Kobre”.

Više hiljada ljudi provodilo se uz hitove populanih izvođača, a iako je na početku večeri bilo planirano da muzičari nastupljaju na bini, u jednom momentu se napravio red ispored nje, i to kod Vojkana, kada su počeli da naručuju pesme, naravno kiteći ga ozbiljnim bakšišom, koji su stavljali na harmoniku.

Harmonikaš dominirao

To je bio i više nego jasan znak da ekpa krene u masu, koja ih je dočekala ovacijama. I to nije sve. Pored standardnog skandiranja, okupljena masa je počela da diže u vis stolice i klupe na kojima je sedela što je dodatno “zapalilo” atmosferu. Vojkanu nije bilo teško da sa harmonikom i pevačima ide kroz masu u hali, a starije kolege su ga već prozvali naslednikom Mirka Kodića.

1/4 Vidi galeriju Svirka za pamćenje Foto: Privatna arhiva

“Vojkan je za kratko vreme baš postao tražen ovde kod nas u Austriji. Oduvek je bilo bitno na veseljima ko peva, ali je poslednjih godina mnogo važno ko svira, čiji orkestar prati tu priču. Ne možeš da dovedeš zvezdu, a da nije ultra renomiran orkestar. I on i njegova ekipa su jako profesionalni, fini, ne glumataju ništa, maksimalno ispoštuju svaki dogovor, zato sam i ubeđen da su ovoliko traženi”, rekao nam je jedan od glavnih organizatora privatnih veselja u Austriji. Kako saznajemo, slična situacija je i u ostalim državama gde ima našeg naroda.

Pogledajte dodatni snimak: