Viki Miljković i Jelena Karleuša ušle su u još jednu burnu raspravu tokom ovonedeljnog izdanja emisije “Pinkove Zvezde”.

Članice žirija ‘zaratile’ su zbog takmičara iz Bosne i Hercegovine. Jelena je optužila Viki da uzima sve takmičare, ali je Violeta koleginicu iz žirija ubrzo demantovala.

“Imaćemo još jednog kandidata koji će odabrati Viki. Ja sam najljubomorinija na Viki, poznata sam po tome” rekla je Jelena.

Viki je zatim kroz samo nekoliko rečenica odgovorila koleginici i demantovala je.

“Jao, koliko si ljubomorna Jelena, uživaj opusti se malo” odgovorila je Viki.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša na snimanju Pinkovih zvezda Foto: Kurir Televizija

Sukob se nastavio Jeleninim napadom da je ipak ljubomorna na Viki jer kako kaže svi takmičari iz Bosne biraju nju za metorku.

“Ne mogu da se opustim Viki dok si mi konkurencija u žiriju. Ljubomorna sam na tebe, pogotovo za kandidate iz Bosne koji te svi biraju. Zapravo je Viki najveća bosanska zvezda” nastavila je Jelena, dok je dobila jasan odgovor od Violete:

“Šta ću kad me vole, godinama unazad, ne kažem ja da drugi ne postoje. Ne biraju oni ko je velika zvezda u Bosni, brkaš lončiće. Oni biraju mentora Jelena, a ne zvezdu u Bosni. Jesi dobila danas kandidata iz Bosne i prošle nedelje?

1/6 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Kurir

Na sve ovo Jelena je imala odgovor koji je na kraju nasmejao sve, pa i Violetu koja joj nije zamerila sve što je ranije izgovorila, i koja je za kraj poklopila koleginicu.

“Nemoj devojko da me prekidaš, mnogo si se opustila. Ja ti nisam Zorica da te puštam” dobacila je Karleuša, dok je Viki na to imala spreman odgovor:

“Pa šta ćeš da radiš? Da me biješ?”

Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu ispod:

Pogledajte dodatni snimak: