Slušaj vest

Fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa, koja se pojavila na društvenim mrežama, izazvala je buru komentara i brojnih reakcija.

Zbog ove situacije, Jahorina je na svom Instagram profilu zvanično otkazala Lukasov nastup.

Naser Orić
Foto: Instagram/naseroric

"Olimpijski centar „Jahorina" obaveštava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a
koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji če nastupiti umesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaveštena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu."

Mi smo kontaktirali Acu Lukasa, a pevač nam se do objavljivanja ovog teksta nije javio.

Ne propustiteStarsACA LUKAS UHVAĆEN NA AERODROMU: Sam i nervozan, uplašio ostale putnike, torbu bacio na pod! KURIR PAPARACO
lukas-kzn-01112023-0008.jpg
StarsDRAMA OKO SEVERININOG NASTUPA U SARAJEVU! Lukas poručio da će pevati besplatno: Kolege da prestanu da pljačkaju građane
seve.jpg
Stars"ODVELA JE BUBNJARA U SOBU I ZAVRŠILA POSAO, MEĐUTIM" Dara Bubamara progovorila o SKANDALIMA sa nastupa: Lukasa su terali...
screenshot-19.jpg
StarsLUKAS NAKON PRIVOĐENJA PREKINUO NASTUP I OBRATIO SE PUBLICI: "Ja sam feniks! Živeli, pošto mi nije prvi put..."
whatsapp-image-20231103-at-10.32.05-pm.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP566 Izvor: kurir tv