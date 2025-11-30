ZBOG SLIKE SA NASEROM ORIĆEM LUKASU OTKAZAN NASTUP NA JAHORINI! Oglasili se hitno sa planine: Uznemirio je javnost u Republici Srpskoj
Fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa, koja se pojavila na društvenim mrežama, izazvala je buru komentara i brojnih reakcija.
Zbog ove situacije, Jahorina je na svom Instagram profilu zvanično otkazala Lukasov nastup.
"Olimpijski centar „Jahorina" obaveštava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a
koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji če nastupiti umesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaveštena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu."
Mi smo kontaktirali Acu Lukasa, a pevač nam se do objavljivanja ovog teksta nije javio.
Pogledajte dodatni snimak: