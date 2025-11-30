Slušaj vest

Slika na kojoj je poznati pevač Aca Lukas sa Naserom Orićem ne prestaje da izaziva lavinu reakcija u regionu.

O fotografiji koja je, kako je, kako je već objavljeno, nastala na jednoj privatnoj zabavi, oglasio se i predsednik SNSD Milorad Dodik.

Dodik besan na Lukasa

- Aca Lukas je duboko povredio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem. Posle ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj - napisao je Dodik.

Aca Lukas Foto: Hype TV, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

U međuvremenu je stigla i vest da je Lukasov nastup na Jahorini otkazan.

Oglasio se Naser Orić

Na sve ovo oglasio se i Naser Orić, koji je za Avaz naveo da je sve to predimenzionirano, licemerno i da nema potrebe da se u toj meri satanizuje Aca Lukas.

- Digla se kuka i motika, a ja sam njemu prišao i zamolio ga za fotografiju. Verujem da on nije ni znao ko sam ja. To je toliko besmisleno. Ja Acu volim, poštujem njegove rad i njegove pesme, jednostavno volim da slušam kako čovek peva i to je sve - rekao je Orić.

Naser Orić
Naser Orić
aca-darko.jpg
stars.jpg

