Nakon što je Aci Lukasu otkazan nastup na Jahorini i nakon što je Milorad Dodik obavestio javnost kako je pevač izgubio kredibilitet za dalje nastupe u Republici Srpskoj oglasio se Lukas.

Pevač je na svom zvaničnom Instagram nalogu naglasio kako Milorada za podršku nikada nije molio, ali da političar njega jeste, te da on ne pravi podele kada je reč o nacionalnosti, boji kože i ostalim različitostima kod ljudi.

Lukas otvoreno o Dodiku

"Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio! On moju jeste, više puta, i dobio ju je! Meni je žao što je Mile danas samo predsednik jedne partije…Ljude ne delim po nacionalnosti, veroispovesti i boji kože, a najmanje od svega mojim fanovima koji dolaze da se slikaju sa mnom, ne tražim ličnu kartu da bih znao ko se kako zove! U ratnim strahotama nikada nisam učestvovao! U podeli ljudi i država nikada nisam učestvovao jer volim sve ljude na svetu!A u svakom kutku planete gde sam pevao, bio sam dostojanstveni predstavnik svog naroda, a i svih ostalih naroda na Balkanu", rekao je pevač.

Menadžment planine ne želi Lukasa

"Olimpijski centar „Jahorina" obaveštava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji če nastupiti umesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaveštena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu."

