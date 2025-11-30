Slušaj vest

Nakon nastupa u Švajcarskoj, preminuo poznati hrvatski pevač Mirko Perković Poki.

Prema informacijama koje je dobio Fenix-magazin, Perković je umro u Cirihu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. novembra.

Tačne okolnosti smrti zasad su nepoznate, a njegovi prijatelji ispričali su kako je pevač pronađen u hotelskoj sobi u nedelju oko jedanaest sati.

Pevač se osećao loše

Navode da se Perković već tokom večeri osećao loše, zbog čega su ranije prekinuli nastup na Livanjskoj noći. Prijatelji su hteli da ga odvedu u bolnicu, ali je on to odbio.

Uveravao ih je da mu je potreban samo odmor jer je dehidrirao. Nažalost, otišao je u hotelsku sobu gde je kasnije pronađen mrtav.

