Nakon nastupa u Švajcarskoj, preminuo poznati hrvatski pevač Mirko Perković Poki.

Prema informacijama koje je dobio Fenix-magazin, Perković je umro u Cirihu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. novembra.

Tačne okolnosti smrti zasad su nepoznate, a njegovi prijatelji ispričali su kako je pevač pronađen u hotelskoj sobi u nedelju oko jedanaest sati.

Ko je bio Mirko Perković Poki
Ko je bio Mirko Perković Poki Foto: Printscreen

Pevač se osećao loše

Navode da se Perković već tokom večeri osećao loše, zbog čega su ranije prekinuli nastup na Livanjskoj noći. Prijatelji su hteli da ga odvedu u bolnicu, ali je on to odbio.

Uveravao ih je da mu je potreban samo odmor jer je dehidrirao. Nažalost, otišao je u hotelsku sobu gde je kasnije pronađen mrtav.

