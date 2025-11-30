Slušaj vest

Hrvatski pevač Mirko Perković Poki pronađen je jutros, 30. novembra, mrtav u hotelskoj sobi u Cirihu.

Njega su prijatelji pronašli u krevetu, oko 11 časova ujutru.

Ko je Mirko Perković?

Mirko Perković-Poki bio je pevač i muzičar iz Livna s dugogodišnjom karijerom između Berlina i Minhena. Muzikom se bavio od osnovne škole, svirao harmoniku i klavijature te iza sebe imao više od dvadeset godina muzičkog iskustva.

Snimio je nekoliko albuma u saradnji s regionalnim producentima, a svojim je nastupima obišao Evropu i Kanadu.

Bio je prepoznat po širokom muzičkom repertoaru – od dalmatinskih pesama, popa i roka do narodne muzike — te će ostati upamćen kao jednostavan, pristupačan i kako je sam znao reći, „narodni“ čovek i muzičar.

Pronađen u hotleskoj sobi

Tačne okolnosti smrti zasad su nepoznate, a njegovi prijatelji ispričali su kako je pevač pronađen u hotelskoj sobi u nedelju oko jedanaest sati.

Navode da se Perković već tokom večeri osećao loše, zbog čega su ranije prekinuli nastup na Livanjskoj noći. Prijatelji su hteli da ga odvedu u bolnicu, ali je on to odbio.

