Adam Labunski, bivši rijaliti učesnik i pevač postao je otac devojčice, a sada je na svom profilu na Instagramu objavio snimak sa krštenja.

Adam Labunski je bio u bež odelu, dok je njegova supruga imala belu košulju i beli šorts.

Njih dvoje su u jednom trenutku podigli ćerkicu Hanu u naručju.

Adam Labunski krstio dete Foto: Printscreen

Bio diskvalifikovan iz "Zvezda Granda"

Inače, Adam Labunski je iz Makedonije, bavi se muzikom i poznat je po svom učešću u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde".

Više od deset godina se bavi muzikom, a u rijaliti je ulazio kako bi ispromovisao svoju muziku i sebe. U slobodno vreme bavi se fitnesom i ide u teretanu.

Bio je finalista u muzičkom šou „Pinkove zvezde“, a takmičio se i u „Zvezdama Granda“. Adam Labunski je podigao nezapamćenu prašinu kada je izbačen iz ovog muzičkog talent šou-programa.

1/6 Vidi galeriju Bivši zadrugar i pevač Adam Labunski, kao i njegov otac Ibro Labunski, našli su se nedavno u središtu porodičnog skandala. Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Zadruga, Screenshot

- Ovim putem želim da obavestim sve ljude koji prate Zvezde Granda, da je takmičar Adam Labunski (kojem sam ja bila mentor), zbog neprimerenog ponašanja, diskvalifikovan iz daljeg takmičenja od strane produkcije. Uskoro ću vam reći koga ću od kandidata koji su nepravedno ispali vratiti, kao i na koga ću potrošiti svoj zlatni glas - napisala je Marija Šerifović tada.

