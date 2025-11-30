Slušaj vest

Maja Marinković je razgovarala sa svojim cimerima iz rijaliti programa "Elita 9", Saletom Luksom i Ivanom Marinkovićem o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem, ali i o Staniji Dobrojević.

Ivan je upozorio Maju da će ona u Stanijinim očima ispasti kriva za sve.

- Šta pričate? - upitala je Maja.

- Ono što sam rekao pre 5-6 dana, što je Sale rekao za odnos tebe i... što ćeš ti da na*****. Neće tebe Stanija da bije, ti ćeš ispasti kriva - rekao je Ivan.

- Neću ništa da uradim - rekla je Maja.

- Šta da uradiš? Već si uradila. Ja znam da je tebe baš briga, o tome se i radi. Lepo je rekao Asmin, opet sebe tu pere. Zbog toga je on poludeo, od svih stvari koje su izrečene njemu, on skoči na mene danas. Glupačo glupa, ti ćeš da budeš kriva Staniji. Znam da to tebe baš briga, ali onako kako si ti predstavljala ona će imati pravo, a ti ćeš ispasti... On je tebe ponovo uvukao u priču. Ti si ta koja si rekla da je manijak, da te proganja, a sad te vratio u temu. Da je došla Stanija pre mesec dana mogla bi samo njemu da zameri što je džukac što te je spopadao i bio manijak. Sada kada te je vratio u priču Stanija može da kaže "I ti si kriva" - nadovezao se Ivan.

- Ona i sama kaže "Je*** vezu u koju se ne umeša Maja M" - rekao je Sale Luks.

- Ma kakva veza, mene čovek u tom ljubavnom smislu ne zanima - rekla je Maja.

Asmin poljubio Maju Marinković

Podsetimo, Asmin se u ranim jutarnjim časovima bacio se u ozbiljnu akciju, pa je nikad otvorenije krenuo da zavodi Maju Marinković, a ona se nije preterano bunila, već je uživala u pažnji koju dobija od njega.

Asmin je seo na njen krevet kako bi joj pred odlazak na spavanje poželeo laku noć i slatke snove, a onda su mu popustile kočnice, pa ju je i poljubio. Maja je do sad otvoreno odbijala Durdžića, ali izgleda da je promenila ploču i da je njegova pažnja počela da joj prija.

