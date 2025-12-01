Slušaj vest

Fotografija Ace Lukasa iz kafane, na kojoj se vidi kako sedi u društvu Nasera Orića, bivšeg komandanta jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srebrenice tokom rata, izazvala je pravu buru širom regiona, a kako prenose mediji, susret Lukasa i Orića desio u jednom poznatom restoranu u Sarajevu.

Kako je ova tema tokom dana bila glavna vest u medijima, isplivale su nove informacije od te večeri, pa se tako saznalo da u pomenutom restoranu u centru Sarajeva često sedi pevač Šerif Konjević, a izašli su i snimci koji govore o tome da je Konjević te večeri pevao u kafani.

Na prvom snimku koji se pojavio vide se Konjević dok peva i Lukas kako sedi za kafanskim stolom i uživa u pesmi. Za stolom je još nekoliko nepoznatih muškaraca, a sa leve strane vidi se Orić sa tompusom.

Posle nekoliko sati je isplivao snimak od iste večeri na kojem se vide, Saša Mirković, Aca Lukas i Šerif Konjević, koji su uživali zajedno, a u ovom sastavu u kafani nije bilo Nasera Oraća sa njima za stolom.

"Nisam znao ko je Naser Orić"

Aca Lukas tvrdio da nije znao ko je Naser Orić.

- Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - rekao je pevač u izjavi za "Kurir".

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Dodik: "Povredio je sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem"

Da podsetimo, Milorad Dodik je na Tviteru nalogu napisao da je Aca Lukas povredio sve ljude u Republici Srpskoj, jer je sedeo sa Naserom Orićem u društvu.

- Aca Lukas je duboko povredio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem. Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povredio potomke žrtava i srpski narod. Posle ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini - napisao je Milorad Dodik na društvenoj mreži "X".

Lukas odgovorio Dodiku.

- Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio. On moju jeste, više puta i dobio ju je. Meni je žao što je Mile danas samo predsednik jedne partije... Ljude ne delim po nacionalnosti, veroispovesti i boji kože, a najmanje od svega mojim fanovima koji dolaze da se slikaju sa mnom ne tražim ličnu kartu da bih znao ko se kako zove.

- U ratnim strahotama nikada nisam učestvovao. U podeli ljudi i država nikada nisam učestvovao jer volim sve ljude na svetu. A u svakom kutku planete gde sam pevao bio sam dostojanstveni predstavnik svog naroda, a i svih ostalih naroda na Balkanu - napisao je Aca Lukas na Instagramu.

Otkazan nastup Ace Lukasa na Jahorini

Na Instagram profilu Olimpijskog centra "Jahorina" osvanulo je saopštenje u kojem navode da je koncert Ace Lukasa otkazan.

- Olimpijski centar „Jahorina" obaveštava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji će nastupiti umesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaveštena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu."

Saša Mirković: "Lukas se slika sa svim svojim fanovima"

Menadžer Ace Lukasa, Saša Mirković je rekao da Lukas ne poznaje Nasera Orića i da nikome ne piše na čelu kako se zove