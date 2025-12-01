Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević otkrila je za Informer da uveliko obilazi imanja na Fruškoj gori gde planira da sagradi kuću.

Starleta koja je nedavno raskinula veridbu sa Asminom Durdžićem planira da sagradi kuću pored jezera i napravi svoju malu farmu životinja i svoj život iz snova koji godinama priželjkuje.

- Volela bih da imam kuću baš pored jednog jezera na Fruškoj gori, to mi je velika želja još od vremena kada sam tamo trenirala. Planiram i da napravim malu farmu sa bratom, da brinem o životinjama i da živim mirnije nego do sada. On je veterinar i sve zna, pa bi bilo divno da to radimo zajedno - rekla je Stanija koja je nedavno napustila Srbiju.

Dobrojevićeva kaže da joj finansijska konstrukcija nije problem, jer već godinama uspešno vodi poslove i u Americi i u Srbiji.

- Fino zarađujem i cilj mi je da kupim kuću. U Americi imam svoj biznis, tamo sam ekskluzivni, licencirani distributer za organske suplemente i to mi donosi odličnu zaradu. A u Srbiji sam vlasnik brenda kompleta za trening. Zaposlila sam ljude za online prodaju, a sve ostalo radim sama. Imam modele u devet nijansi jedne boje, ide odlično i prodaja i zarada. Sve što zaradim, čuvam za kuću i farmu na Fruškoj gori - kaže Stanija.

Kako naglašava, život u gradskoj gužvi ju je zamorio, a inspiraciju za promenu pronašla je u američkom trendu.

- Vidim da u Americi svi uspešni ljudi beže iz gradova i sele se na periferiju, u prirodu i širinu. Samo kod nas vole isključivo centar Beograda! Ja sam više za prirodu, a ako poželim gužvu, lako odem kolima - objašnjava ona.

Stanija već poseduje luksuzni penthaus u Rumi, vredan 150.000 evra, koji ne planira da prodaje čak ni kada podigne kuću na Fruškoj gori.