Slušaj vest

Kraljica romske muzike Esma Redžepova preminula je decembra 2016. godine, a nakon njene smrti mnogo se povelo priča o njenoj imovini.

Naime, vila u kojoj je pevačica živela je potpuno opustošena i od luks građevine nastalo je ruglo, a javnost se dugo pitala kome je ona ostavljena u testamentu.

Ekipa Kurira jednom prilikom je boravila u Skoplju i posetila je Esminu kuću koja se nalazi nedaleko od centra.

Sa spoljnje strane ne vidi se koliko je ruinirana i napuštena, ali kada se priđe sa druge strane, mogu se uočiti jezivi detalji. Obrasla i u šipražju, polupanih prozora velelepna kuća zjapi prazna i napuštena.

1/5 Vidi galeriju Kuća Esme Redžepove u Skoplju Foto: Kurir

Ispred nje se nalaze bačeni i prevrnuti komadi starog nameštaja, kao i polupani fenjeri. Struja je prekinuta, a kroz jedan od prozora može se zaviriti u dnevnu sobu.

Tu se nalazi radni sto na kome je hrpa papira. Odmah pored su ostaci fotelje i gomila đubreta. Na sredini sobe naslonjen na zid je ogroman krst Esminog pokojnog muža Steve Teodosievakog.

Sa druge strane nalaze se i fotografije na kojoj je pokojna pevačica. Na većem delu kuće nema ni jednog prozora, a unutrašnja vrata su poskidana.Spoljašnja vrata su zaključana, te se u ovu napuštenu kuću može ući isključivo kroz prozor.

1/7 Vidi galeriju Kuća Esme Redžepove Foto: Kurir

Podsetimo, razlog zbog kojeg je kuća u ovakvom stanu jeste spor koji postoji između republike Severne Makedonije i Esminih mnogobrojnih naslednika. Pokojna pevačica je testamentom kuću ostavila državi, ali Esmina deca koju je usvojila i ostali rođaci žele da nekretnina pripadne njima.

Usvajala samo mušku decu, pred kraj života usvojila ćerku

Esma Redžepova usvajala je samo mušku decu sve do pred kraj svog života, njih ukupno 47.

- Pa, ima tu logike. Da smo usvajali i žensku decu, kad odrastu, pošto nisu ni u kakvom krvnom srodstvu, moglo bi do svačega da dođe. Znate na šta mislim. Nama to nije bilo potrebno jer mi smo kao ansambl tada stalno bili van Beograda, pa ko bi onda o tome vodio računa?

Ipak, 2016. godine, pre smrti, usvojila je ćerku, Eleonoru Mustafovsku.