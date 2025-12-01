Slušaj vest

Marija Šerifović je pre nekoliko nedelja ostala bez oca Rajka Šerifovića i od tada se nije oglašavala niti pojavljivala na sceni.

Sada je odlučila da se javi svojim pratiocima i na Instagramu je podelila emotivan video.

Foto: M.P./ATAImages

- Vi moji znate zasto me nije bilo neko vreme. To je zivot, a svako od nas voli, pati i pamti na drugaciji nacin.

Ova skorpija je morala malo da se zatvori, kako bi sve te emocije spakovala na pravi nacin i vratila se onakva kakvu me je najvise voleo i moj otac, a i kakva sam najbolja - Rekla je pevačica, pa dodala.

Sledi novo poglavlje. Nadam se sarenije, veselije i sa puno ljubavi za sve nas

2. decembar je od pre dve godine postao najvazniji datum u mom zivotu. Zato tada krecemo nestoooooo......

Ma jedva cekam da vidite sta!

Budite uz mene!

Vracam vam se najbolja

Verici zabranila da peva

Podsetimo, Marija je jednom prilikom potkačila kolege koje nastupaju u poznim godinama života. Ona je tada otkrila i da je svojoj majci Verici zabranila da nastupa.

- Ja se divim nekim mojim kolegama. Meni je strašno kad vidim - sedi poluživ, umoran, ne liči ni na šta i peva. Pa ako nisi zaradio za sve te godine... Ne znam šta da kažem. Neka sadi cveće ako mu je dosadno. Evo moja majka Verica, dao bog, zna da peva, lepo peva. Evo, sad prvi put javno govorim o tome. Ja sam joj rekla: "Verice, nećeš više da pevaš." I bilo joj je teško. Odgovorila mi je da hoće da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Ja sve to razumem - rekla je ona tom prilikom i dodala:

1/8 Vidi galeriju Marija Šerifović i Verica Šerifović Foto: Printscreen Instagram

- Rekla sam joj: "Majko, moji novci su u sefu nekom, negde, u kovertama. Samo lepo odeš, uzmeš i živiš kako želiš."Mnoge njene kolege su je osudile i kritikovale zbog izrečenog stava, a još više su joj zamerili ljudi na mrežama, koji su bili besni zbog toga, među njima je bilo i dosta njenih obožavalaca.