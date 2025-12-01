- Odnos nam varira iz dobrog u loš. Ja njega gotivim i mislim da ima jako lepe karakterne osobine, ali ume da bude manijak i psihopata. Od samog početka ljudi nas spajaju, pa sam se ja distancirala. Da nešto želim ja bih ustala i rekla. Njega ne gledam kao emotivnog partnera i neće ništa tu biti. Ja sebi ne bih dopustila da provodim vreme da znam da tu nešto postoji. Ja sam sigurna da se njemu dopadam, ali sam sigurna da ne može da bude ničega. Sebi ne bih to dopustila zbog Stanije. Jutros sam mu umrla od smeha, stavio mi je ovako nogu da ne mogu da prođem. Ja sam mu rekla da misli da imamo normalan odnos, nema zbližavanja. Jednom me poljubio i rekla sam mu da to ne radi. Ako smo drugari, drugari smo. Meni ne smeta, komentarisala sam i njega i Aneli. Ne vidim zašto bi meni bilo ko zamerao kad je to drugarski odnos. Ne mogu Asmina jer je ušao kao Stanijin partner - rekla je Maja.