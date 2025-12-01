"JA SAM SIGURNA DA SE NJEMU DOPADAM" Maja Marinković otvoreno progovorila o odnosu sa Asminom i da zbog Stanije ne bi mogla da bude s njim u vezi...
Od samog početka “Elite 9” odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića privlačio je veliku pažnju gledalaca, pa su mnogi nagađali da bi među njima moglo da se dogodi nešto više.
Iako je u početku Maja delovala opuštenije u njihovom odnosu, u jednom trenutku se povukla, a sada je prvi put otkrila detalje njihovog druženja.
Ona je ispričala da veruje da je on nju gledao kao devojku, ali da sa njene strane nije postojalo ništa više od prijateljstva, te je istakla da nikada ne bi prešla tu granicu zbog prijateljstva sa Stanijom Dobrojević.
- Odnos nam varira iz dobrog u loš. Ja njega gotivim i mislim da ima jako lepe karakterne osobine, ali ume da bude manijak i psihopata. Od samog početka ljudi nas spajaju, pa sam se ja distancirala. Da nešto želim ja bih ustala i rekla. Njega ne gledam kao emotivnog partnera i neće ništa tu biti. Ja sebi ne bih dopustila da provodim vreme da znam da tu nešto postoji. Ja sam sigurna da se njemu dopadam, ali sam sigurna da ne može da bude ničega. Sebi ne bih to dopustila zbog Stanije. Jutros sam mu umrla od smeha, stavio mi je ovako nogu da ne mogu da prođem. Ja sam mu rekla da misli da imamo normalan odnos, nema zbližavanja. Jednom me poljubio i rekla sam mu da to ne radi. Ako smo drugari, drugari smo. Meni ne smeta, komentarisala sam i njega i Aneli. Ne vidim zašto bi meni bilo ko zamerao kad je to drugarski odnos. Ne mogu Asmina jer je ušao kao Stanijin partner - rekla je Maja.
Asmin poljubio Maju Marinković
Podsetimo, Asmin se u ranim jutarnjim časovima bacio se u ozbiljnu akciju, pa je nikad otvorenije krenuo da zavodi Maju Marinković, a ona se nije preterano bunila, već je uživala u pažnji koju dobija od njega.
Asmin je seo na njen krevet kako bi joj pred odlazak na spavanje poželeo laku noć i slatke snove, a onda su mu popustile kočnice, pa ju je i poljubio. Maja je do sad otvoreno odbijala Durdžića, ali izgleda da je promenila ploču i da je njegova pažnja počela da joj prija.