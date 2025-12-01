Slušaj vest

Pevačica i nekadašnja pobednica Zvezda Granda Džejla Ramović privedena je u Severnoj Makedoniji u okviru akcione kontrole u Kičevu, zajedno sa svojim bendom, nakon što je policija otkrila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole.

Tokom pojačane kontrole u ugostiteljskim objektima na magistralnom putu Kićevo–Ohrid, izvedene u noći između 29. i 30. novembra, policijski službenici iz OVR Kićevo i RCGP Zapad ušli su u objekat u kome je pevala Ramović.

Džejla Ramović na snimanju filma

„U objektu su zatečeni pevačica Džejla Ramović (23) i njen bend – K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine. Prema policiji, grupa je radila bez obezbeđene radne dozvole, što predstavlja prekršaj po Zakonu o strancima“, saopštili su iz SVR Ohrid.

Predmet je prijavljen Osnovnom sudu u Kičevu, a protiv umetnika je podneta prekršajna prijava.

I Lukas bio priveden

Podsetimo, nedavno je u Severnoj Makedoniji priveden folker Aca Lukas zbog neodgovarajuće radne dozvole. Naime, Lukas je priveden tokom nastupa u jednom lokalu u Skoplju, jer, kako je navela makedonska policija u saopštenju, nije posedovao potrebnu dozvolu za nastup. Pevač je proveo nekoliko sati u policijskoj stanici, a potom je pušten, uz obećanje da će se situacija razjasniti u narednim danima.