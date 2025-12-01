Slušaj vest

Aleksandar Požgaj, nekadašnji političar i bivši rijaliti učesnik, otkrio je kada će se zvanično razvesti od supruge Ivane, koju je pre samo pet meseci prijavio za porodično nasilje.

Foto: Printscreen

Sada se oglasio na Instagramu i otkrio da ga je bivša supruga ponovo kontaktirala. Požgaj je poručio da je spreman da konačno stavi tačku na brak i nastavi dalje sa svojim životom

- Da mi je neko pričao, ja bih mu rekao da laže! Posle svega, prošli smo i mnogo lepih trenutaka, nažalost u poslednje vreme previše ružnih, da će meni moja supruga Ivana (još uvek se nismo zakonski razveli, dogovor je da papire predamo 8 ili 9.12. i da se posle drame i agonije konačno razvedemo) da se zabrine za moje zdravlje i stanje, ja bih rekao da laže! - napisao je Požgaj.

Foto: Preent Screen

- Od srca želim joj sve najbolje, da se čuva, da mi čuva Loću i da je sreća u životu prati. Svako dobro želim od srca i Boga njenoj porodici i njoj! Žao mi je za sve ružno, ali vreme da vratim ne mogu. Sve što danas mogu je da se pomolim pred Gospodom za njenu sreću i zdravlje za dalje - poručio je Aleksandar.

- Iskreno, koliko sam mogao dao sam joj i pružio sve u životu kada sam mogao samo da mi ona na prvom mestu bude srećna! Pred Bogom sam čist! - zaključio je bivši rijaliti učesnik.

U junu je Ivanu prijavio policiji

Podsetimo, Aleksandar Požgaj, nekadašnji političar i bivši rijaliti učesnik, prijavio je suprugu Ivanu za porodično nasilje.

- Sa Ivanom sam u braku od 2017.godine. Nemamo zajedničke dece. Stan u kojem živimo se vodi na Ivanu jer sam se ja odrekao moje polovine stana u njenu korist. Dodatno me je ucenjivala za novac kako bi potpisala razvod. Predlagao sam joj da se sporazumno razvedemo kao ljudi. U međuvremenu me je ucenjivala da bi potpisala razvod i promenila prezime na dokumentima. Tražila je da joj uplatim 200.000 dinara i još 20.000 za telefon-naveo je Požgaj u prijavi nadležnim organima.

1/5 Vidi galeriju ALEKSANDAR POŽGAJ SAMO SE IGRA SA MILIJANOM?! Video sam da gori, u meni se jeste probudio onaj stari bludnik... ali IMAM PLAN! Foto: Happy screenshot

- Poslednja dva meseca sam živeo na relaciji Šabac-Beograd-Peć-Mostar-Budva-Podgorica-Berane. Pre toga sam živeo na relaciji Beč-Regenzburg i Minhen. Moja majka je imala zdravstvenih problema tako da sam jedno vreme bio prinuđen da provedem sa njom i ocem. Jutros oko sedam časova sam došao u stan. Ivana mi je otvorila vrata i dala da prošetam psa. Kada sam se vratio uzela mi je ključ i stavila u gaće i izazivala me na nasilje.Ja nisam nasilan, odmakao sam se od Ivane i otišao u drugu sobu da spavam. Mislio sam da će situacija da se smiri, ali nastao je haos. Ivana je počela da viče po stanu kako bi komšije pomislile da ja nju maltertiram. Govorila je kako će da se ubije, da će da me zakolje, da se iselim iz stana jer ne može da me gleda. Rekla je da je bila intimna sa dečkom sa kojim me je prevarila u našem krevetu i sa kojim je sada u vezi za vreme našeg braka. Rekla je da će da udari glavom u šank i da pozove policiju da kaže da sam je fizički maltertirao. Na to sam joj odgovorio da ću ja da pozovem policiju, ali me je molila da to ne radim i da možemo ljudski da se dogovorimo. Ivana još uvek neće da potpiše papire za razvod dok joj ne upaltim iznos koji traži-objasnio je Aleksandar.