Slušaj vest

Pevačica i nekadašnja pobednica Zvezda Granda Džejla Ramović privedena je u Severnoj Makedoniji u okviru akcione kontrole u Kičevu, zajedno sa svojim bendom, nakon što je policija otkrila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole.

Foto: Marko Karović

Džejla Ramović se sada nakon nemilog događaja oglasila i objasnila šta se zaista desilo

- Želim da naglasim da su sa moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Severnu Makedoniju.

Organizator nas je uverio da je pribavio sve preostale dozvole za održavanje nastupa u skladu sa ugovorom koji imamo.

Uprkos tome, nastup je prekinut nekoliko minuta pre kraja, navodno zbog nedostatka radnih dozvola, iako je naša dokumentacija bila potpuno uredna.

Žao mi je zbog neprijatnosti koje su doživeli svi koji su došli na moj nastup. Situacija je nastala iz razloga na koje nikako nisam mogla da utičem, niti je krivica na strani mog tima i mene!

Makedonija je zemlja koju veoma volim i uvijek se rado vracam. Tako ce biti i sada, jer se već u petak družimo u Skoplju - Rekla je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Džejla Ramović na snimanju filma Foto: Preent Screen

Privedena u Severnoj Makedoniji

Podsetimo, pevačica i nekadašnja pobednica Zvezda Granda Džejla Ramović privedena je u Severnoj Makedoniji u okviru akcione kontrole u Kičevu, zajedno sa svojim bendom, nakon što je policija otkrila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole.

Tokom pojačane kontrole u ugostiteljskim objektima na magistralnom putu Kićevo–Ohrid, izvedene u noći između 29. i 30. novembra, policijski službenici iz OVR Kićevo i RCGP Zapad ušli su u objekat u kome je pevala Ramović.

„U objektu su zatečeni pevačica Džejla Ramović (23) i njen bend – K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine. Prema policiji, grupa je radila bez obezbeđene radne dozvole, što predstavlja prekršaj po Zakonu o strancima“, saopštili su iz SVR Ohrid.

Predmet je prijavljen Osnovnom sudu u Kičevu, a protiv umetnika je podneta prekršajna prijava.