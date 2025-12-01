Slušaj vest

Tina Ivanović rodila je sina dok je bila maloletna, a potom, zbog nesuglasica u porodici, odlučila je da napusti porodični dom.

Nekada je živela u Svilajncu sa tadašnjim suprugom i sinom Danijelom, kojeg su dobili dok je bila maloletna.

Ipak, Tina je donela odluku da se udalji od kuće, pa je sin ostao da živi sa ocem.

Domaći mediji nedavno su posetili Svilajnac, gde je nekada živela Tina, zajedno sa tadašnjim suprugom. Sina Danijela su dobili dok je pevačica bila maloletna, a zbog neslaganja u porodičnoj kući, ostavila je porodicu, navodi izvor.

- Njen svekar je imao dosta novca, i loši finansijski uslovi za život nisu bili razlog njenog odlaska, već psihičko maltretiranje koje je u toj kući doživljavala jako mlada. Nije imala drugu opciju. Zvuči surovo, ostaviti malo dete od četiri godine, ali je smatrala da sebe može da spase za njihovo bolje sutra - navodi čovek blizak porodici, koji je želeo da ostane anoniman.

- Dolazi povremeno ovde kako bi se videla sa Danijelom. Uvek sednu u neki restoran i znam da je on srećan jer sada imaju kontakt. Inicirala je na tome pre nekoliko godina, što je on prihvatio oberučke. Bivši suprug se ništa ne pita tu, jer je Danijel odrastao i samostalan - istakao je meštanin, te je dodao:

- Mlad je i vredan dečko, radi moleraj ovde i povremeno odlazi u inostranstvo kako bi radio na građevini. Zarađuje pristojno i vozi dobar auto. Majka kao majka uvek da nešto ispod ruke, ali ne zavisi danas ni od jednog roditelja iako živi sa ocem.

Ulica u kojoj žive je prilično tiha, i nalazi se malo izvan centra. Porodična kuća je velika, u sklopu nje je i lokal, čiji je vlasnik bio Tinin bivši svekar, a po komšiluku kruže priče da su deo kuće prodal

Sa sinom nije imala kontakt

- Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi volela da bude sa svojim detetom! Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli - pričala je Tina svojevremeno, pa nastavila

- Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Ne znam da li se seća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac. Primetila sam da je bio zbunjen i sve vreme je gledao ka kapiji kuće u kojoj je živeo. Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli - ispričala je Tina jednom prilikom.