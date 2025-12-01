Slušaj vest

Saša Popović je jednom prilikom otvoreno govorio o načinu funkcionisanja i odnosa prema izvođačima. Mnogo se polemisalo godinama kakve to ugovore potpisuju kandidati iz muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a direktor Popović jednom prilikom odlučio je da stavi tačku na nagađanja.

Ugovor je aktivan samo ako postanu traženi

- Toliko ima te dece i svako daje neke izjave, mene to toliko ne pogađa. Kada dođu pred finale, njih dvadesetak potpisuje ugovor od devet godina. Svake godine kažem finalistima da je ugovor aktivan samo ako možemo da napravimo nešto od njih. Znači, potpisali su ugovor i do tada su radili za sto, sto pedeset evra po nekim klubovima, diskotekama. Onda dolaze u takmičenje i kreće novo poglavlje - objasnio je Saša.

- Znači kažem im, dobićete pesme, reklame, ako uspemo da vas podignemo na hiljadu evra, dve, to je super i to vredi, a ako vidimo da za godinu dana i dalje rade za 150 evra, taj ugovor ne vredi ništa. Kažemo im da idu da pevaju i rade kao što su i do tada, ali imaju ugovor na devet godina sa nama i uvek mogu da dođu kod nas kada nešto snime, jer smo mi njihova kuća, pa možda se desi nešto za tri-četiri godine - istakao je jednom prilikom.

Kako je ispričao, Mirza Selimović dugo nije uspevao da napravi veći posao i da radi za veće pare.

- Sećam se Mirze koji je bio pobednik. On je dobio jednu-dve pesme, ali ništa se značajno nije desilo. Došao je i rekao: "Direktore, šta da radim, ja i dalje pevam za 400-500 evra?". Ja sam mu rekao: "Ti sam sebi radi tezge. Ako mi budemo imali neki nastup za tebe, mi ćemo ti to zakazati. I bez obzira što imaš ugovor, sve su pare tvoje" - ispričao je nekadašnji direktor "Grand produkcije".

- Mirza je kasnije napravio veliki uspeh i sada ima odličnu cenu. Samo da kažem da u ugovoru stoji 70 posto njima, 30 posto "Grandu", ali to je za one pevače kojima stvarno možemo da podignemo cenu i mogu da pevaju za ozbiljne pare - istakao je Popović pre nekoliko godina za Blic.