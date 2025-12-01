Slušaj vest

Zajednička fotografija Ace Lukasa i Nasera Orića izazvala je buru i brojne komentare u javnosti, a sada se povodom svega oglasio i Šerif Konjević, koji je pozirao zajedno s njima.

Nakon niza različitih interpretacija i komentara, pevač objašnjava šta se dogodilo na privatnoj proslavi u Sarajevu i kako je došlo do susreta njegovog kolege i bivšeg komandanta jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srebrenice tokom rata.

Nezgodna situacija

Pevači su bili na tezgi, na kojoj je jedan od gostiju bio i Naser Orić. On je, kako je u svojoj izjavi rekao Lukasov producent Saša Mirković, izrazio želju da se slika sa folkerom, a Aca svima izlazi u susret. Fotografiju je objavio na društvenim mrežama nakon čega je nastao haos. Lukasu je otkazan nastup na Jahorini, a oglasio se i Milorad Dodik koji je negodovao zbog ove situacije.

Ispao problem

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas u epicentru dešavanja Foto: Petar Aleksic/Kurir, instagram/naser.oric.67, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen

Jasan u svom stavu

Tim povodom kontektirali smo Šerifa.

- Ovo je moja prva i jedina izjava koju dajem medijima. Nikome se od novinara nisam javio, niti objašnjavao situaciju koja je izazvala reakciju kod ljudi - započinje muzičar.

Konjević je najpre objasnio o kakvoj proslavi se radi, a na kojoj su bili i Lukas i on.

Foto: instagram/naser.oric.67

- Pevao sam na rođendanu mog prijatelja u Sarajevu. Na tom slavlju bili su pozvani ljudi iz svih sfera našeg društva. Dakle, prijatelji slavljenika. Nije stvar u tome da li se pravdam ili ne, nikome ja nemam potrebe da se pravdam, važno je reći istinu zbog ljudi. Nisam pevač koji mrzi ljude, koji deli ljude i koji ne zna da se ponaša u situacijama. Ne mogu ja da određujem ko će biti gosti koje pozovu ljudi koji su me angažovali za nastup.

Aca Lukas je takođe profesionalno radio svoj deo posla. Tu je bio i njegov menadžer Saša Mirković, koji je negde žurio, pa je u nekom trenutku i otišao iz lokala. Sa svima sam se kulturno pozdravio. Pevao sam svoj repertoar i čak sam u jednom trenutku skrenuo pažnju čoveku koji se poneo nedolično. Znate da ja ne volim nekulturu - iznosi Konjević.

Ne voli da mu smeštaju afere

1/5 Vidi galeriju Šerif Konjević objasnio situaciju sa Naserom Orićem Foto: Nemanja Dedović, Foto: Marko Jović

Sve je namešteno

Prema njegovim rečima Aca Lukas se našao u nebranom grožđu.

- Što se Ace tiče, on čovek nema veze sa ovim. Ni on ni ja nismo postavljali pitanje ko od gostiju sedi, niti smo gledali u ljude na taj način. Mi smo pozvani tu da pevamo, a ne da legitimišemo ljude. Niko nikome nije prkosio, ovo je bila lična i privatna zabava. Lukas je čovek koji ne gleda ljude na loš način.

Nije da ga branim već ističem onako kako jeste. On se sa svima slika i svima izlazi u susret ko želi da ima uspomenu sa njim. Ružno je da mu se montiraju stvari koje nemaju veze sa njim. Treba pogledati pozadinu situacije i razmisliti šta se krije iza tih snimaka koji su deljeni na društvenim mrežama. To je poenta priče. Ja volim narode, pevam u celom svetu. Volim Srbiju i zbog nedoličnih i zlih ljudi koji samo podgrevaju vatru živim u Nemačkoj - zaključuje on.