Slušaj vest

Najpopularniji balkanski hip-hop tandem, Jala Brat i Buba Corelli, započeli su do sada najveću evropsku turneju upravo u Skopju – i to na spektakularan način. Tokom dva uzastopno rasprodata koncerta u Areni Jane Sandanski, okupili su 15.000 posetilaca, čime su zvanično postali prvi izvođači ikada koji su ovaj impresivni prostor rasprodali dva puta zaredom, postavivši novi rekord posećenosti dvorane.

Foto: Music Week – Stefan Rajhl

Publika je oba dana uživala u moćnom preseku njihovog muzičkog opusa - od klasika poput „Pleši“ i „Stari radio“, pesama koje su davno prerasle okvire pop-kulture regiona, do najnovijih hitova koji iz meseca u mesec dominiraju trending listama. Start GOAT TOUR-a bio je oblikovan kao pravi multimedijalni koncertni spektakl, realizovan u produkciji i organizaciji kompanije SKYMUSIC, a pod okriljem brenda Music Week koji već godinama definiše najviše standarde regionalne live scene.

Foto: Music Week – Stefan Rajhl

Emocije su, očekivano, kulminirale na sceni.

„Makedonija je nešto posebno. Ovo je najiskrenija ljubav ikada. Hvala vam! Vi ste nešto posebno. Hvala za ljubav, hvala za prisustvo, hvala za energiju, hvala vam na svemu!“ – poručio je Jala.

Foto: Music Week – Stefan Rajhl

„Kume, zaplakaću“, dodao je Buba, dok je dvoranom odzvanjao najgromoglasniji aplauz.

Foto: Music Week – Stefan Rajhl

Instagram Međutim, ovo je tek početak. GOAT TOUR se 13. decembra seli u Stuttgart, gde će u MHP Areni (Ludwigsburg) prirediti još jedan audio-vizuelni spektakl. Nakon toga turneja 21. marta stiže u Cirih, 9. maja u Arenu Zagreb, a publiku očekuju i datumi u još preko 10 evropskih gradova, među kojima će se naći i Beč, Sarajevo, Beograd i Dizeldorf.

Foto: Music Week – Stefan Rajhl

Promo