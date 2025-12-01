Slušaj vest

Katarina Živković glavna je tema medija i javnosti nekoliko nedelja unazad. Međutim, izgleda da nju to nije mnogo potreslo, pa je spakovala kofere i otišla u komšiluk, tačnije u Hrvatsku.

Ona je objavila sliku kako uživa pored mora, a na sebi je imala belu bundu od nerca, velike naočare i crveni duks.

Pomenutu fotografiju pratila je pesma "Da sam ja neko" od Indexa.

Nasmejana i sređena od glave do pete uživala je u suncu i u pogledu na more.

Foto: Printscrean

Podsetimo, Katarina je nakon dugogodišnjeg prijateljstva sa Kijom Kockar, odlučila da uđe u javni rat sa bivšom drugaricom, a u izjavama i jedne i druge svašta se saznalo o njima dvema. Ono što je javnost najviše zaintrigiralo je to što je Kija otkrila indetiet partnera pevačice koga je vešto krila od javnosti nekoliko godina.

Nakon ove drame, Kaća se našla i na rubrici Crna hronika, s obziorom da je dečko Aleksandar M. koji je poginuo sa Anom Radović u nedelju, bio član obezbeđenja njenog supruga. Pevačica se tim povodom nije oglašavala, sve do trenutka sahrane tragično nastradalog momka. Tada se oglasila na društvenoj mreži Instagram i oprostila se od Aleksandra.

"Putuj sa anđelima, naš dobri Sale" - stoji kratko u objavi.