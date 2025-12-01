Slušaj vest

Vlado Jurić (70) iz Slavonskog broda je po prirodi veliki veseljak, ali ga život nije mazio i upravo je njegova sudbina rasplakala sve u emisiji "Nikad nije kasno".

Takmičar je u svom predstavljanju optimistično govorio o svom životu, ali se slomio kada je spomenuo prvu suprugu koja je poginula i sina koji je preminuo.

-Iz radničke sam porodice. Bio sam jedinac, dobar đak. Išao sam na takmičenja geografije, bavio sam se sportom. Maštao sam da budem pilot, ali nisam uspeo. U Beloj Crkvi sam bio instruktor vožnje i posle sam pofesionalno vozio. U Đuri Đakoviću sam počeo da se bavim muzikom, svirao sam kontrabas-rekao je takmičar i dodao da sport i muzika nikad nisu išli zajedno, te se odlučio za pevanje i sviranje.

Dok je govorio o svom odrastanju i životu pevač se slomio na spomen porodice.

-Meni je život lep, ne bih ga menjao. Imam četvoro dece, šestoro unučadi, jedno praunuče. Jedino da se može promeniti … Meni je supruga poginula ’82. godine, to bih promenio. Sin mi je umro pre 5 godina i to bih promenio, da oni ostanu, a ja nek’ odem-kroz suze je rekao Vlado.

1/8 Vidi galeriju Pevač Nikad nije kasno Đorđe Perović pio i jeo za džebe jer su ga pomešali sa Željkom Mitrovićem Foto: Printscreen

Čim je stao na scenu takmičar je pozdravljen gromoglasnim aplauzom, a veliku podršku dobio je od Žike Jakšića.

- Sada imaš priliku da pevaš za svoju pokojnu suprugu i sina. Oni su tu, samo se nećemo viđati neko vreme - rekao mu je Žika, dok ga takmičar sa suzama u očima klimao glavom.

Vlado je istakao da uprskos tragediji i svim životnim nedaća, nastavlja da živi kako je i navikao- uz humor i uz muziku.

- Prebogat sam čovek. Imam četvoro dece, šestoro unučadi, jedno praunuče. Poseban pozdrav mojoj ženi koja me trpi godinama. I prva i druga su uvek tu– rekao je Vlado.

U prvom krugu predstavio se pesmom „Pastirica“ kojom je oduševio i žiri i publiku, posebno što je na kraju ispunio želju svojih prijatelja i Dragani Katić džentlmenski poljubio ruku.

- Ovakvi ljudi služe svima nama da smo što povezaniji. Čestitam na Vašoj divnoj dobroj volji, porodici. Lepo je što ste porodičan čovek i što se vidi da volite ljude - rekao je Željko Samardžić, dok je takmičar šaljivo odgovorio da već ima spremna tri odela za tri kruga takmičenja.