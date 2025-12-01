Slušaj vest

Jelena Karleuša prethodnog vikenda održala je nastup u Frankfurtu. Energija i atmosfera dostigle su vrhunac u prepunom klubu, kada je Jelena izvela mišićavog muškarca na binu.

Kako se može videti na snimku, muškarac stoji kao ukopan pored muzičke dive, dok mu se ona uvija, pleše oko njega u provokativnom stajlingu. Međutim, trenutak kada je nastala cika i vriska u publici je momenat kada je Jelena u toku performansa lupila šamar nepoznatom muškarcu.

Inače, ranijih godina momci su jedva čekali da Jelena ima nastup u gradu u kome žive, priželjkujući da oni budu jedni od onih koji će imati tu čast da Jelena igra oko njih. U jednom momentu Karleuša je prestala sa ovim tradicionalnim trenutkom kada na njenim nastupima krene pesma "Ide maca oko tebe", ali kako je i sama rekla u jednoj izjavi odlučila je da ponovo kopira samu sebe.

Karleuša je nosila ultra kratku suknju koja je otkrila njene obline, a top sa cirkonima u obliku "Playboy" zečića istakao je i njen bujni dekolte.

Vitko i zgodno telo Jelena je ponosno pokazala, a njen performans niko nije ostao imun.