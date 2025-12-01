PEVAČICU ZBOG FOTOŠOPA NIKO NE PREPOZNAJE! Uslikala selfi, ljudima nije jasno ko je na slici
Veštačka inteligencija, fotošop i razne aplikacije uz pomoć kojih možete promeniti lični opis, u poslednje vreme prave ozbiljne probleme.
Došlo je vreme kada ne znamo ni da li je nešto stvarno ili namontirano u pomenutim aplikacijama, a nažalost ove vrste aplikacije sve više su popularne.
Ne postoji osoba na svetu koja ne bi volela da svoj izgled malo promeni kada je u pitanju objava za društvene mreže, a jedna od njih je i pevačica Tina Ivanović.
Ona se uslikala u ogledalu i objavila fotografiju na svom Instagram profilu, a mnogi su se zapitali da li je ovo možda neka rođena sestra pevačice, s obzirom da ne liči na nju. Jedina sličnost je dužina i boje kose.
Međutim, ipak je u pitanju Tina Ivanović koja se vrlo verovatno samo malo zanela u aplikaciji za ulepšavanje.
