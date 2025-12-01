Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Džidža Stojković izgubila je bebu u drugom mesecu trudnoće.

Njen otac Dragan Stojković Bosanac prilikom dolaska na snimanje Pinkovih zvezda poručio je da njegova ćerka nije dobro. Novinari su ga upitali kako je Džidža na šta je on odgovorio:

- Pa nije baš dobro. Izgleda da će morati ponovo - rekao je Dragan Stojković Bosanac okupljenim novinarima.

Inače, on je i pre nekoliko nedelje rekao da Džidža teško podnosi drugo stanje.

1/4 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Kurir, Damir Dervišagić

- Džidža je dobro. Ne podnosi baš sjajno trudnoću, ali biće dobro. Rano je još da se priča na tu temu - rekao je on tada.

Na pitanje da li viđa ćerku, Bosanac je rekao:

- Pa viđam, što ne viđam. Ja sam babaroga na drugom mestu. Ne znam šta da kažem za trudnoću, nešto ima, ne znam. Videćemo do kraja.

Podsetimo, Džidža je u vezi sa Milanom Obradovićem, kojeg je upoznala preko zajedničkih prijatelja, a kasnije i otpočela romansu.