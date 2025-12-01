Slušaj vest

Nermin Handžić jedan od pobednika “Zvezda Granda” važi za jednog od najtalentovanijih mladih pevača na našim prostorima.

Nermin se prvi put u javnosti pojavio na velikoj sceni u takmičenju “Neki novi klinci” gde je osvojio sve simpatije publike.

Baš tokom tog takmičenja imao je priliku da nastupi sa muzičkim idolom Šabanom Šaulićem, a upravo Nerminu ovaj nastup posebno je značajan.

Nermin se nakon nekoliko godina pauze vrato na scenu kao punoletan mladić koji je 2022. godine odneo pobedu u takmičenju “Zvezde Granda”.

Tada je stekao veliku armiju fanova, među kojima su i brojne devojčice iz regiona koje mladog pevača obožavaju.

Nermin je izrastao u ozbiljnog mladića koji vodi računa o fižičkom izgledu, pa je stekao i epitet jednog od najzgodijih pevača na estradi.

Da je pored pevanja posvećen sportu svedoči činjenica da redovno vežba u teretani, a često i igra fudbal koji je takođe njegova velika ljubav.

Nerminu su pored porodice, velika podrška i mentorka Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške koji ga gledaju kao njihovo dete i ne odvajaju ga od sina Andreja.