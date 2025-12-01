Slušaj vest

Mlada pevačica Azra Husarkić nedavno je iznenada spakovala kofere i sa mužem milionerom i ćerkicom se vratila u Ameriku.

Azra tamo uživa u porodičnoj idili, a sada je sve iznenadila slikom sa čerkicom koju je u maju obe godine donela na svet.

Malenu Esme Lenu, pevačica je izvela napolje, na prvi sneg koji ih je zatekao u Americi.

Šestomesečnu ćerkicu Azra je obukla u skafander i zajedno s njom se bacila na sneg, a emotivne trenutke je podelila na mrežama.

- Naš prvi sneg - napisala je Azra Husarkić.

Na emotivni prizor je domah reagovao i njen blizak saradnik, Bane Opačić koji je ostavio "zaljubljeni" emotikon ispod.

Azru uhvatili na aerodromu sa milionerom Damirom

Azru smo nedavno uslikali rano ujutru, 7. novembra kada je stigla na aerodrom i to sa milionerom Damirom i ćerkicom koju su dobili pre pet meseci.

Njih je na beogradski aerodrom dovezao besni džip, i trojica muškaraca koji su im dovezli stvari.

Azra i Damir su sa ćerkicom odmah ušli na aerodrom u premijum zonu, gde su sačekali da se čekiraju.

Damir je preneo kofere, dok je Azra odmah sela sa ćerkicom koju je raskomotila.