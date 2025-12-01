Slušaj vest

Kristijan Golubović otkrio je da je prošao kroz pravu agoniju kada su mu deca nestala u zgradi i nije mogao da ih nađe 40 minuta.

Kako kaže, on smatra da je u pitanju bio pokušaj otmice, a do detalja je ispričao detalje drame na Voždovcu.

- Dok sam decu izvodio iz stana po ustaljenoj rutini naišao je jedan lift. U tom momentu držim jedno dete, drugo ulazi u lift. Setim se da sam zaboravio nešto, okrećem se da dohvatim. U tom momentu zatvaraju se vrata, oba deteta su već u liftu i vidim da odlaze na četvrti sprat. Očekivao sam da će se odmah vratiti dole, međutim lift se vraća prazan, ja trčim na četvrti sprat - dece nema. Trčao sam gore, već u agoniji da im se nešto ne desi - ispričao je u svojoj emisiji "Bajke iz podzemlja".

Već posle četiri minuta zatražio je pomoć obezbeđenja koje je kao i on bilo u panici.

- Tražio sam samo da mi obezbede da sva vrata budu otvorena da bih mogao da tražim decu i cirkulišem bez stajanja kako ne bi na neki od izlaza izašli na ulicu i nastradali. Agonija koju sam ja doživeo, nervni slom, rastrojstvo ne mogu da opišem. Bio sam spreman na sve, 100 lavova da je izašlo ispred moje dece, mislim da bi ih zubima sažvakao.

Objasnio sam obezbeđenjuu šta se dešava i tražio da vrate kamere, oni to ne rade, već dvojica u panici kreću za mnom. Sve su oni razumeli, ali nestručnost, panika i strah od mene je bio toliki da oni nisu znali šta rade - navodi Golubović, i otkriva da je polomio i jedna vrata u zgradi koja nisu mogla da se otvore.

Posle 40 minuta potrage decu je pronašao u garaži u sumnjivom automobilu zbog čega, ali i težine garažnih vrata koja dva mala deteta nisu mogla da otvore sama, smatra da je pokušana otmica njegove dece.

- Posle agonije od 40 minuta nalazim decu, vidno uplašenu u garaži u jednom autu koji se mesecima ne koristi, sedativi razbacani po patosnicama, crveni duks sa kapuljačom, radna rukavica i poveznice za novac na sedištu. Uzeo sam decu i odveo ih kući, a onda je došao šef obezbeđenja koji me poštuje i najbolji je od tih portira i kaže: "smiri se, ja ću ti objasniti šta se desilo". Ja mislim sad će mi reći nešto pa da idem da ubijem nekoga ko mi je oteo decu.

On kaže da je video na kamerama da su otišli gore, pa dole, pa izašli u garažu sami, a to je sve hipotetički, jer oni su morali da otvore vrata od 100 kila da bi ušli u garažu, a tamo kamera nema. Ne postoji nijedan dokaz da su dva mala deteta uradila nešto što je nemoguće da urade sami - zaključio je Kristijan.