Slušaj vest

Aco Pejović susreo se s vrlo čudnom situacijom na jednom od svojih koncerata. Dok je pevao svoj veliki hit "Ne diraj mi noći," publika iz prvog reda mu je mahala na prvi pogled jednim običnim belim papirom. Kad ga je Aca uzeo u ruke, shvatio je o čemu reč.

Verni fanovi Pejovića odlučili su da on bude taj koji će im saopštiti pol bebe koju će dobiti uskoro. Uz ciku i viku uspeli su da privuku pažnju pevača, a onda su mu uručili papir. On ga je uzeo, nastavio da peva, a u jednom trenutku pogledao je šta piše i počeo da se smeje.

- Aco, u stomaku je tvoj novi fan. Molimo te, reci nam pol - pisalo je na papiru, a Pejović se onda obratio publici:

- Imamo jednu situaciju. Momak i devojka traže da ja budem taj koji će im otkriti pol njihove bebe koja će uskoro doći na svet, a ja sam to odlučio da uradim sa zadovoljstvom - rekao je pevač i otvorio kovertu.

1/5 Vidi galeriju Aco Pejović otkrio pol bebe njegovih fanova na koncertu Foto: Printscrean

- Budući roditelji, dobićete devojčicu. Stiže princeza, siguran sam da vam je to najlepša nagrada od boga - rekao je Pejović.

Potom su usnimljeni kadrovi roditelja koji su vrištali od sreće. Nakon toga, nastavljen je koncert, a ovaj snimak ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, pa je samo za jedan dan skupio 30.000 lajkova.

Podsetimo, ovo nije prvi put da Pejović ispunjava želje svojim fanovima, pa je tako jednom prilikom jedan fan poželeo da upozna pevača, a Aco mu je to sa zadovoljstvom ispunio.

U pitanju je najveći, a najmlađi poštovalac lika i dela Aca Pejovića, 13-godišnji Kostadin Došljak, razdragano i radoznalo dete koje obožava folkera, a i on njega. Mališan zna kompletan repertoar popularnog pevača i njegove koncerte ne propušta. Pevač ga je dočekao u bekstejdžu, gde su se uslikali, a onda su naredni dan proveli zajedno, pa je mali Kostadin uživao na ručku sa svojim omiljenim izvođačem.