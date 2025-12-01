Slušaj vest

Na monumentalnoj završnici svetskog kulturnog festivala One World One Family, održanoj 23. novembra u Muddenahalliju u Indiji, Orkestar Danijele Veselinović dostojno je predstavljao Srbiju i balkanski muzički identitet pred publikom iz čitavog sveta. U nešto suženom sastavu, ali sa prepoznatljivom energijom i muzičkim žarom, orkestar je nastupio uz više od 450 muzičara iz 65 država, stvarajući jedinstven i istorijski muzički trenutak pod dirigentskom palicom Dimitrisa Lambrianosa.

Ovaj spektakularni koncert priređen je u čast stogodišnjice rođenja Šri Satja Sai Babe, i ujedno je označio završnicu festivala koji je, u duhu simboličnog broja 100, trajao 100 dana i okupio umetnike iz 100 zemalja sveta.

Naša „trubačka princeza“ Danijela Veselinović i njen orkestar zasijali su u tradicionalnoj srpskoj nošnji, a interpretacijom čuvenog hita „Mesečina“ oduševili su publiku i doneli autentičan duh Balkana na indijsku scenu.

Foto: Promo

Festival One World One Family neguje ideju univerzalne humanosti, inspirisanu vedskom porukom „Čitavo čovečanstvo je jedna porodica“. Pod vođstvom Sadgurua Šri Madhusudana Saija, ova misija dobila je istorijsku potvrdu otvaranjem najveće besplatne privatne bolnice na svetu, sa čak 600 kreveta, čime je čitava manifestacija dobila snažnu humanitarnu dimenziju.

Pored Srbije, scenu su ispunili umetnici sa svih kontinenata — od regiona Balkana, gde su se uz naše predstavnike našli i umetnici iz Hrvatske, pa sve do dalekih krajeva poput Novog Zelanda, Japana, Mongolije, Kolumbije i mnogih drugih — što je ovaj događaj učinilo istinskim slavljem različitosti i muzičkog jedinstva sveta.

Uz zvanično prisustvo predstavnika Ginisove knjige rekorda potvrđeno je da je završnica festivala donela dva svetska rekorda: za najduže trajanje jednog kulturnog festivala, kao i za najveći broj različitih nacionalnosti koje su u isto vreme nastupile na sceni. Četvoročasovni muzički spektakl pratila je i globalna publika putem livestream prenosa, što je dodatno uvećalo njegov istorijski značaj.

Nakon veličanstvenog nastupa u Muddenahalliju, Danijela i njen orkestar nastavili su svoj umetnički put ka Mumbaiju, gde su, održali celovečernji koncert i publici u ovom indijskom megapolisu doneli prepoznatljiv duh Balkana. Uz ovacije, emocije i atmosferu koja se retko doživljava, srpska truba još jednom je pokazala da ima moć da spoji različite kulture i probudi univerzalne emocije — gde god da se čuje.