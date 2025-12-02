Slušaj vest

Ljupka Stević poslednjih godina uspešno krije partnera. Uprkos njenom nastojanju da ljubav s dečkom sačuva daleko od očiju javnosti, prethodnog vikenda je došlo do neočekivanog "otkrivanja".

Otkriveni na javnom mestu

Paparaco Kurira uslikao je Ljupku i njenog izabranika u zlatari u trenutku dok su zajedno razgledali luksuzno prstenje.

Njih dvoje su bili u poznatom tržnom centru, a već pri samom ulasku privukli su pažnju prolaznika. Opušteni, nasmejani i vidno raspoloženi, ušli su u radnju sa skupocenim nakitom, gde ih je dočekala prodavačica, koja im je strpljivo pokazivale različite modele nakita. Od izvora koji se zatekao u blizini saznali smo da je atmosfera bila prijatna i intimna. Ljupka je isprobavala prstenje, dok je njen partner pažljivo pratio svaki pokret, ne skidajući pogled s nje.

Pevačica našla pravog

U lokalu su se zadržali oko pola sata, detaljno proučavajući različite komade. Delovali su blisko i usklađeno, a njihov međusobni odnos odavao je toplinu i prisnost koja se ne može sakriti ni pred objektivom. Upravo se to i vidi na fotografijama.

Pozvali smo Ljupku, koja je bila iskreno iznenađena.

- Jao, nema šanse da nas je neko uslikao. Te fotografije ne postoje. Ne mogu da verujem... Mi zaista vodimo računa da ne budemo upadljivi - rekla je Ljupka čim je čula razlog poziva, vidno zbunjena.

Upitali smo je direktno da li su zaista birali verenički prsten.

- Ma kakvi! To je sve bilo slučajno. Ušla sam samo da proverim koja mi je veličina prstena. Prodavačica mi je davala da probam razne modele. Gledala sam prave dijamante i upoređivala cene, ja stvarno volim nakit. I dalje mi nije jasno da me je neko uslikao. Onog momenta kada budem verena, prsten stiže iz inostranstva. Nisam ušla zbog kupovine, nego sam spontano svratila - tvrdi pevačica.

Iako je godinama štitila svoj emotivni život, ovaj put je otvoreno potvrdila da je u vezi. I to u stabilnoj.

- Dečko na fotografiji je moj. Uhvatili ste nas, šta da radim. U vezi sam, lepo mi je, živimo zajedno. Ne bih da otkrivam detalje jer privatnost čuvam za sebe, ali šta da radim kada imate slike. Tačno sam znala da ne treba da idem - rekla je kroz osmeh, pomirena sa činjenicom da su je kamere ovog puta nadmudrile.

Ne razdvajaju se

Zanimljivo je da Ljupka o partneru govori s toplinom i ponosom, ali ipak oprezno, vodeći računa da ne pređe granicu privatnosti. Iako javnost o njemu ne zna mnogo, fotografije jasno pokazuju da između njih dvoje vladaju sklad i međusobno poštovanje. Zasad pevačica tvrdi da veridba nije bila tema njihovog odlaska u zlataru, ali priznaje da je njihova veza ozbiljna i stabilna. A da li će prsten iz inostranstva zaista stići, vreme će pokazati.

