Milica Pavlović se našla na meti prevaranata koji već neko vreme reklamiraju njen lažni novogodišnji nastup u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela, saznaje Kurir.

Da stvar bude bizarnija, pevačica 31. decembra uopšte neće ni biti u Beogradu, jer će tog dana najpre zabavljati publiku na dnevnoj žurki u najprestižnijem hotelu u Skoplju, u susednoj Severnoj Makedoniji, kako je i sama najavila na društvenim mrežama.

Nezaboravni momenti

Kako saznajemo, Milica se tačno u ponoć ipak neće odmarati jer je angažovana da peva na privatnoj novogodišnjoj proslavi kod jednog od najbogatijih parova u Severnoj Makedoniji, a njima je pevala i na venčanju. Oni su insistirali da im Pavlovićeva otpeva neke od svojih najvećih hitova za doček 2026. Za reprizu dočeka pop zvezda će nastupiti u luksuznom hotelu na Kopaoniku.

Kako se navodi na nekoliko popularnih sajtova gde se mogu kupiti ulaznice za doček 2026. godine, a na kome se nalazi i lažna najava za koncert u Beogradu, u svečanu salu ovog hotela može da stane 500 ljudi. Cena ulaznice je od 150 do 350 evra sa obezbeđenom hranom i piće dobrodošlice - šampanjcem, dok ostalo piće nije uključeno u cenu i plaća se posebno.

- Dočekajte Novu 2026. godinu u ekskluzivnom hotelu u Beogradu i doživite nezaboravne momente koji će vam zauvek ostati u sećanju. Pozovite društvo i budite deo ovog fantastičnog dočeka s velikom zvezdom naše muzičke scene, jer za najveći novogodišnji spektakl biće zadužena dobro poznata Milica Pavlović. Očekuje vas i bogata ponuda hrane i pića, kao i besprekorna usluga ljubaznog i profesionalnog osoblja, koje će vas služiti tokom cele večeri. Ne propustite ovu fantastičnu ponudu i rezervišite svoje mesto već danas - navodi se u ovom lažnom oglasu.

Naša ekipa je pozvala broj telefona koji je istaknut u reklamama, a na naše pitanje da li Milica Pavlović zaista peva u Beogradu, od osobe s druge strane smo dobili odgovor da je ta informacija tačna. Kad smo im predočili da to ipak nije istina i da Milica 31. decembra peva u Skoplju, spustili su nam slušalicu. Nakon ovoga, postavlja se pitanje koliko je Miličinih fanova naselo na ovu prevaru i platilo 150 evra za nepostojeći koncert.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Milicom, ali ona nam se nije javljala na pozive. Pevačica je trenutno u Zagrebu, na koreografskim probama povodom predstojećeg koncerta u Nišu.

Najskuplji provod

Kako se može videti na sajtu, novogodišnja dnevna žurka u Skoplju s Milicom počinje tačno u podne. Cene ulaznica za ovaj doček kreću se od 200 do 500 evra, u zavisnosti od kategorije.

Tako sto sa četiri karte uključene u cenu u regular delu košta 200 evra, u srebrnom 300, a u zlatnom 500, što ovaj doček čini jednim od najskupljih i najekskluzivnijih u regionu.

