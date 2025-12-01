Slušaj vest

Nakon što je predsednik SNSD Milorad Dodik javno komentarisao situaciju u vezi sa nastupom Ace Lukasa u Sarajevu gde se pevač fotografisao sa Naserom Orićem, menadžer i direktor Hajp produkcije Saša Mirković, oglasio se i uputio svoj odgovor, navodeći da smatra da je pevač nepravedno prozvan.

Bura oko Ace Luksa

Aca Lukas u žiži interesovanja

Izneo sve detalje

- Jedini koji u ovoj situaciji nema kredibilitet da glumi predsednika je Milorad Dodik - navodi Mirković u svom obraćanju.

On tvrdi da je Dodik svojim izjavama pokušao da zaustavi nastupe Ace Lukasa i celog njegovog tima, što naziva „diktatorskim pristupom“.

- On glumi predsednika i ušao je u tu ulogu, i diktatorski hoće da stopira Aci Lukasu, pa i celom našem timu da radi i privređuje. Neće to baš tako ići, Milorade. Aca je napravio glupost zato što je seo za taj sto i bio u društvu čoveka kojeg ne poznaje, i siguran sam da Aca to ne bi uradio da je znao ko je čovek. Ali ti si znao šta radiš juče, znao si da napadaš nevinog čoveka samo zarad sticanja jeftinih političkih poena. Te političke poene smo ti već dali tako što smo te podržali u kampanji koju si imao. Nismo ti mi krivi što si ti već lažni predsednik RS, nemoj to da zaboraviš-ističe Mirković.

Brani Lukasa

Saša Mirković uzvraća udarac

Bez dlake na jeziku

Mirković ističe da je Lukas, prema njegovim rečima, nehotice seo za sto sa osobom koju nije poznavao i da to ne bi uradio da je znao o kome je reč.

- Puno toga mogu da ti kažem i siguran budi da neću da dozvolim da Acu Lukasa iko gazi, jer je Aca moj brat. Tebi smo puno pomogli. Sram te bilo. Ti si čovek koji je licemer, a tako licemer imaš i dvojno državljanstvo i rezervni položaj i rezervnu Republiku Srbiju, što mi nemamo. Mi imamo našu državu, ali poštujemo celovitu Bosnu i Hercegovinu i tako će i ostati. Nećete nas posvađati ni sa kim, a ništa ne mamo za razliku od tebe i Naserom Orićem. Nemoj da te ja podsećam kakve sve veze imaš sa Naserom Orićem. Nadam se da smo se razumeli, a pojasniću ti ovih dana dalje.

Mirković dodaje da on i Lukas poštuju Bosnu i Hercegovinu i njen integritet, te da ih niko neće posvađati ni sa kime.

- Oni sa Jahorine, koji glume mangupe i daju saopštenja, rade to zato što ih pozove predsednik jedne političke partije i lažni predsednik entiteta Republika Srpska. O tome što ste radili,prvo ste vi nas zvali, ne mi vas. Vi ste tražili da Aca nastupa na Jahorini, ne mi. Što se nas tiče, ne moramo da nastupamo, ali sigurno nećete na ovakav način otkazivati nastupe, a da nas ne pitate, jer ćete za to dobiti tužbe jer ste reklamirali Acu Lukasa bez potrebnih ovlašćenja. Ne možete da na njemu pokupite novac pa da kažete „važi za drugog pevača“ to su prevarantske priče i tako nećemo da igramo.

Sve je jasno

Na kraju naglašava da Lukas nije imao lošu nameru i da ne zna „čime je zaslužio napade osim time što pojedini političari pokušavaju da na njegov račun prave poene“.

- Tako da ste se i vi zaigrali, i Milorad Dodik vas je na to navukao. Ja razumem da vi morate da radite šta kaže diktator Dodik, ali ja i Aca ne moramo. Vidimo se, ima dao Bog i sudova, a i Bosna i Hercegovina je velika država i mi ćemo svima rado pevati. Još jednom kažem: da je Aca znao, sigurno ne bi na tom mestu bio niti bi se slikao. Sa druge strane, ne znam kome je šta skrivio, osim političarima koji prave jeftine političke poene, jer su sa svojim politikama propali- zaključuje Mirković.