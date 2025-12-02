Estradni svet trenutno bukti od skandala kakav se odavno nije desio jer su dve pevačice, Lokica i Mulica, ušle su u otvoreni rat zbog iste luksuzne tašne, a priča se širi brže nego požar.

Sve je počelo kad je Lokica na nastupu pokazala svoju novu dizajnersku torbu, vrednu koliko i manji automobil. Uživala je u pažnji, slikala se za Instagram, hvalila se da je "jedina u regionu" koja je uspela da je nabavi. Ali samo dva dana kasnije Mulica se pojavila na jednom snimanju sa istom tašnom. I tu kreće vatromet. Lokica je pobesnela, psovala i vikala da je Mulica "bolesni imitator" i da je torbu kupila samo da bi joj napakostila. U bekstejdžu je poručila, citiram od reči do reči: "Neće ona mene praviti budalom! Ja sam prva imala tu tašnu, ona može samo da me kopira!"

Ali Mulica joj nije ostala dužna. Odmah je krenula da je ogovara po ćoškovima, čak i pred kolegama koje jedva poznaje.

- Lokica je ljubomorna jer sam ja bolja, lepša i uspešnija. Ako misli da je torba njen zaštitni znak, vara se. Moda nije njen privatni posed - žestoko je poručila. Ubrzo su takozvani estradni kuriri počeli da prenose njihove uvrede iz jedne garderobe u drugu, pa su prepucavanja postala još žešća. Kako tvrde oni koji su se zatekli tu, u priču su uključene i zajedničke prijateljice, menadžeri, stilisti, pa čak i vozači koji su slušali svađu preko telefona. Situacija je postala toliko napeta da je Lokica zapretila: