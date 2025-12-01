VODITELJ IZ BOSNE NE ZNA DA JE LEPA BRENA ODRASLA U BRČKOM! Pevačica se iznenadila, a on ovako reagovao: Stvarno?
Elvir Laković Laka, pevač i voditelj, ne zna da je jedna od najvećih zvezda na Balkanu, Lepa Brena odrasla u Brčkom, kao i da uopšte ona ima veze sa ovim gradom.
Ova informacija, koja je poznata mnogima, posebno onima koji prate muzičku scenu Balkana, stvara pitanje: Kako je moguće da neko ko je aktivan u muzičkom svetu decenijama, nije svestan osnovnih biografskih podataka o jednom od najznačajnijih izvođača? Ovaj propust ne samo da baca senku na Lakinu pažnju prema detaljima, već i na njegovu posvećenost kulturnom nasleđu koje Brena predstavlja.
U podkastu čiji je on domaćin, gostovala je pevačica Vesna Pisarović, pa su se dotakli njenog odrastanja i gde je rođena, a u pitanju je Brčko. Laka je naveo da je pored nje iz Brčkog i Edo Majka, na šta mu je Vesna rekla da je zaboravio jedno jako važno ime.
- Nisam znao da si rođena u Brčkom. Prvo se rodio Edo Majka, pa onda ti i nema više pevača iz Brčkog - rekao je Laka, a pevačica se nadovezala
- A ko se pre Eda rodio u Brčkom? - pitala je pevačica, a Laka nije mogao da se seti.
- Lepa Brena! - rekla je Vesna, a Laka se iznenadio:
- Ojj, pa stvarno? Vi ste pevački grad - rekao je voditelj.
U eri interneta, gde su informacije na dohvat ruke, očigledno je da se ne može opravdati neznanje o tako značajnoj ličnosti kao što je Lepa Brena. Njeno detinjstvo u Brčkom je deo njene priče, koja je oblikovala njen identitet i doprinela njenom usponu na muzički tron.
Lakina izjava može se protumačiti samo kao propust u informacijama o najvećoj muzičkoj zvezdi na Balkanu, a s obzirom da se i on bavi novinarskim poslom, pitanje je šta još on ne zna o mnogim velikim imenima na estradnoj sceni.