Bivša učesnica "Elite" Anđela Đuričić operisala je nos, a kako je otkriveno ovo joj nije prvi put da je odradila etetsku korekciju.

Anđela Đuričić koja je nedavno napravila scenu na koncertu se nakon korekcije nosa oglasila putem Instagrama i otkrila kako se oporavlja, da je jako zadovoljna i u dobrom stanju.

Bivša zadrugarka koja uživa u ljubavi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom koji je pobedio u "Eliti 8", ispričala je kako je zadržala oblik svog prirodnog nosa, kao i da ga je samo suzila.

Ipak, u opisu video-snimka objašnjeno je kako se Anđela podrvgla zahvatu koji se zove reviziona rinoplastika, što znači da joj ovo nije prvi put i da već ima operisan nos.

Reviziona rinoplastika je je ponovna operacija nosa koja se radi nakon što je već izvedena primarna rinoplastika, ali rezultat prve operacije nije zadovoljavajući ili je došlo do funkcionalnih problema.

Drugarica o Anđeli i Gastozu

Podsetimo, Jelena Ilić nedavno je prokomentarisala skandal koji je izazvala Anđela Đuričić.

Naime, Jelena je rekla kako će dečka naći na Instagramu.

- Uživam, hvala bogu da mogu to sebi da priuštim. Drugarica najbolja me je dovela na koncert, baš se slabo krećem. Provod, klubovi, to ne.

- Nadam se da ću dečka da nađem preko Instagrama. Preko tiktoka bolje. Ljudi, kakvih tamo ludaka ima. Sad je retrogradni merkur, pošto se vraćaju ljudi iz prošlosti, javljaju se, neki valjaju, neki ne. Uglavnom kažu ti što su bivši ne valjaju, ali ima tu šta da se probere.

