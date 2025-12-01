Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša danas je pred snimanje emisije Pinkove zvezde, progovorila o skandalu Ace Lukasa s Naserom Orićem, ali i problemima s dozvolama s kojima su se suočili Sloba Radanović, Barbara Bobak i Džejla Ramović.

"Videla sam mnogo ljudi s Naserom Orićem"

"Od rata na našim prostorima je prošlo 30 i više godina. Ja mislim da nacionalizam, stare rane, sve ono što nas jako boli kao sve narode koji zajedno živimo na ovim prostorima, treba nekako da zacelimo. Ne da zaboravimo, već da ostavimo iza sebe i zajedno krenemo u lepšu budućnost. Svi živimo zajedno na ovim prostorima, pričamo istim jezikom, sa malo različitog dijalekta, slušamo istu muziku, volimo iste ljude i moram da kažem - ja sam videla puno ljudi sa tim čovekom, Naserom i prosto smatram da sad ne pravdam nikoga - mi pevači vrlo često ni ne znamo s kim se slikamo, ni ko je stao pored nas. Sa druge strane, ja sam Srpinja i neko ko je uvek uz svoj narod, ali kažem, kada je rat nema pobednika. Svi su gubitnici. Mi svi treba da pobedimo, tako što ćemo zaboraviti i krenuti dalje. Ovako svako ima pravo, svako je nekoga izgubio, svakog nešto boli i tako možemo zauvek. Jedino rešenje je da oprostimo, ako možemo. Onda možemo da pričamo i o Prvom svetskom ratu i o Drugom, o srednjem veku i o Osmanlijama. Gde je kraj? Svi hodamo po grobovima nekih žrtava, ali mislim da je jedina šansa čovečanstva pomirenje".

Jelena se nakon ove izjave osvrnula na Tompsona i njegove koncerte koji iznova podsećaju na rat devedesetih.

"To je podgrevanje niskih strasti i jeftinih poema, on on toga živi na tom, nazovi, šovinizmu, lažnom patriotizmu. Pevači ne treba na koncertima ne treba da se bave politikom. Ok je imati svoje mišljenje, ali ne na koncertima".

"Pevačice nisu pevaljke niti radna stoka"

Protekli vikend obeležile su razne drame njenih kolega koji su zadržani na aerodromu, ali čak i privođeni zbog radnih dozvola.

Jelena je na ovo pitanje bila izuzetno sutova, te apelovala na kolege da sebe više ne ponižavaju.

- Baš mi je žao, meni je baš simpatična Džejla, baš mi je žao, to sam isto čula. Ajde da budem brutalno iskrena, s jedne strane naravno da sam na strani kolega i uvek ću biti na strani kolega, naš hleb je krvav i tako dalje... Ali, apelujem na moje kolege i sve ljude iz šou-biznisa koji se bave organizacijom koncerata da upravo kolege pevače ne dovode u takve situacije. Naš posao mora da se podigne na jedan viši nivo, mi ne treba da budemo nekakve "pevaljke" koje idu na crno da zarađuju i to nismo, mi smo zapravo velike zvezde. Ja za sebe mislim da sam velika zvezda, meni se nikad tako nešto nije desilo, zato što velika zvezda se između ostalog poštuje tako što su svi papiri i sve dozvole obezbeđene. Ja ne idem dok mi se to ne obezbedi, ne obeća, ne pokaže, to je poštovanje mene kao zvezde i moje publike - bila je oštra Jelena Karleuša i nastavila:

- Decenijama pevači idu po regionu i po Evropi, pevaju na crno, ne plaćaju porez i onda dožive nekakav šok kad se desi ovo što se desi. Kažem, uvek ću biti na strani pevača, ali organizatori koji ne poštuju pevače i tretiraju ih kao "radnu stoku", moraju da promene stav, a to će se promeniti samo kada svi mi pevači stanemo uz mene, koja to tražim i zahtevam.

- Smatram da pevačice koje žele da budu zvezde, a onda idu po svadbama na kojim im svakakvi likovi lepe novčanice na znojava tela, po dekolteu, kad im bacaju novac da se one sagnu da uzmu, to ne rade zvezde. Zvezda nikada neće pevati na svadbi da joj neko pruži keš u ruke, to je degradiranje jedne žene, degradiranje jednog muškarac, drgradiranje jednog profesionalca. Nikada u životu nisam uzela keš od nekog iz publike, jer je za mene to ponižavanja. Ponižavanje je za mene da odem negde, a da mi neko nije obezbedio radnu dozvolu. To je sve ponižavanje moje branše, a ja opet apelujem na pevače da budu zvezde, da drže do sebe, da ne idu sa sumnjivim organizatorima da pevaju, jer će se upravo dešavati ovo što se dešava, a ja to ne želim - istakla je Jelena Karleuša i još dodala:

- Ne možes da glumiš zvezdu i pevaš koncerte, a sutradan pevaš u nekoj rupi strepeći da policija ne upadne i uhapse te kao "rumunsku šanerku", ili da pevaš koncerte i glumiš zvezdu, a da pružiš ruku za 20 evra. Ja takvoj estradi ne pripadam.

