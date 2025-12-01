Slušaj vest

Velika dvorana Spensa sinoć je ličila na eksploziju nostalgije – zvezde devedesetih na okupu:
Moby Dick, Dr Iggy, Ella B, Funky G, Twins, BeatStreet, Duck, Lina i Ivan Gavrilović.

Novi Sad je na par sati postao epicentar regionalne euforije sa događajem „Dance90E“ !

Foto: Bojan Babin

A onda – trenutak koji je prodrmao dvoranu: „Oči boje duge“, pesma koja tvrdoglavo odbija da siđe sa trona najpopularnijih hitova devedesetih. Himna jedne generacije, i dalje neprikosnovena!

Na pitanje da li danas postoji hit poput „Oči boje duge“ , Dr Iggy je imao konkretan odgovor:

„Nažalost ne, ja bih voleo da postoji, da postoji ja bih je znao. “ otkriva Iggy.

Mobi Dik
Foto: Bojan Babin

Srđan iz Moby Dicka raspalio publiku do maksimuma!

Evergreen bombe „Kralj kokaina“, „Ljubomoran“, „Brate prijatelju“ naterale su publiku da skače kao da je 1997, a ne 2025. Čak su i oni na tribinama ustali.

Ovaj događaj poručuje samo jedno , DEVEDESETE SU ZVANIČNO ŽIVE I to jače nego ikad!

