Pevačica Goga Sekulić proteklog vikenda održala je zapažen nastup u jednom klubu u Baru, čime je nastavila svoju aktuelnu turneju po regionu i Evropi. Ovo je ujedno bio njen prvi nastup u Crnoj Gori nakon završetka letnje sezone, tokom koje je bila jedna od najangažovanijih pevačica na primorju.

Tokom leta, Goga je nastupala širom crnogorske obale, a gotovo svaki njen koncert bio je ispraćen velikim interesovanjem publike i punim klubovima. Ispunjeni nastupi u Budvi, Herceg Novom, Ulcinju i drugim primorskim gradovima obeležili su njen letnji raspored, koji je, prema mišljenju mnogih, bio jedan od najgušćih na estradi ove sezone.

Goga Sekulic zapalila masu u Baru Izvor: Kurir

U prethodnim vikendima, Sekulićeva je nastupala i u klubovima u Nemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji, gde je publika pevala zajedno sa njom hitove koji već godinama ne gube popularnost. Njeni nastupi bili su deo mini turneje koja je obuhvatila različite gradove i klubove, kako pred domaćom, tako i pred dijasporom.

Nakon koncerta u Baru, Goga nastavlja novogodišnju turneju i planirano je da do kraja januara nastupa širom regiona. Publika će imati priliku da je čuje u brojnim gradovima, gde će, kao i do sada, izvoditi spoj svojih prepoznatljivih hitova i novijih pesama sa repertoara.

Pogledajte dodatni snimak: