DANAS UZ KURIR DOBIJATE DVA VREDNA POKLONA – DODATAK STARS I PRAKTIČAN DŽEPNI PRAVOSLAVNI KALENDAR!
Stars, omiljeni magazin o zvezdama, donosi vam najnovije priče i ekskluzivne intervjue sa poznatim ličnostima, kao i sve vesti iz sveta muzike, filma i mode. Uživajte u šarenim stranicama ispunjenim pričama koje vas uvode u svet glamura i zvezdanih dešavanja.
Pored toga, uz ovaj broj poklanjamo i džepni pravoslavni kalendar, savršen vodič kroz sve pravoslavne praznike, postove i crkvene obrede. Ovaj praktičan dodatak pomoći će vam da budete u toku sa svim značajnim datumima tokom godine, podsećajući vas na važne verske i tradicionalne obaveze.
