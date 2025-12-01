Slušaj vest

Vedran Poljak uključio se u emisiju ''Pitam za druga'', te je tako otkrio brojne detalje iz odnosa Milana Stojičkovića i njegove bivše verenice.

- Da, jeste. Bebi je otkazao bubreg. Ona je trebalo da imam normalnog i staloženog muškarca pored sebe. Prošla je svašta, živciranje i nerviranje. Imala je dosta stresa, koji je veoma loš za bebu. Imao je inače brojne ljubomorne ispade, nije joj davao da ima društvene mreže, želeo ju je samo za sebe. Svašta se tu dešavalo.

Da li ima još nekih situacija kad je bio nasilan?

- Umeo je da joj nalupa šamare, ali je bio veoma verbalno nasilan. Ona je volela putovanja, a on je želeo da putuje. Ona je posle nekog vremena shvatila da je neradnik, da samo želi njen novac. Kada je ona to shvatila, krenuo je njegov teror, ona je uvidela ko je i šta je zapravo on.

Milan Stojičković ušao u Elitu 9 Foto: Printscreen

Koliko je nju zabolelo pismo koje joj je on napisao?

- On je napisao to pismu neposredno pre ulaska u Elitu. Oni su svaku priču uveliko pre toga završili, te joj je to pismo bilo veoma smešno, jer je izgledalo kao da ga je misalo neko desetogodišnje dete. Kad mu je u ''Elitu'' stigao zec, videlo se da je bio van sebe.

Da li je on dobar drug sa Stefanom Karićem?

- On govori da mu je veliki prijatelj, a od Karića za slavu nije dobio čestitku. Dobio je samo od brata čestitku za slavu i to je to.

Kada je njegova verenica izgubila dete?

Vedran Poljak ušao u Elitu 9 Foto: Printscreen

- U sedmom mesecu. Par meseci pre ulaska u rijaliti su raskinuli. Nisu odmah prestali da se viđaju.

Detaljnije pogledajte u video-klipu:

Pogledajte dodatni snimak: