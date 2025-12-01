Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz, reper i pobednik "Elite 8", trenutno se nalazi u žiži intresovanja zbog glasina da je raskinuo vezu sa Anđelom Đuričić, a sada se oglasio iz svog stana u Zemunu i pokazao haos.

Naime, nakon što je Gastoz odneo pobedu, a Anđela osvojila drugo mesto u superfinalu „Elite 8“, njih dvoje su nastavili da se viđaju. Ubrzo je postalo jasno da su se pomirili. Anđela se potom preselila kod Gastoza, pa su počeli da žive zajedno i sa fanovima dele brojne zajedničke, emotivne trenutke.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti veterani Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, nakon uspešne osme sezone „Elite“, uplovili su u mirnu luku Foto: Kurir

Kako su mediji već pisali, njih dvoje su se međusobno otpratili na Instagramu, što je odmah podgrejalo sumnje među fanovima da je došlo do raskida. Dodatnu misteriju unelo je i to što se ni jedno ni drugo nije oglašavalo, niti su odgovarali na pozive kako bi potvrdili ili demantovali ove navode.

Sada se oglasio Gastoz - na svom Instagram profilu objavio je snimak stana koji je, može se reći, u potpunom haosu. Kako se vidi na video-zapisu, trenutno renovira kupatilo, pa je i sam zasukao rukave i uzeo četke u ruke, dok mu u ostatku posla pomažu prijatelji.

Anđela napravila haos na koncertu

Podsetimo, Anđela Đuričić napravila je neprijatnu scenu na koncertu Mirze Selimovića, na koji je došla zajedno sa dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je zbog nje crveneo, a onda se i izvinjavao.

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić na svadbi Foto: Printscreen Instagram

Rijaliti učesnica, Anđela Đuričić, poznata po skandalima, definitivno nije naučila osnove bon-ton ponašanja na događajima na kojima dolaze poznate ličnosti, koje uredno, kulturno i fino sa osmesima na licima okupljenim medijima daju svoje izjave, već je svoje rijaliti ponašanje prenela i na svet koji ni po čemu nije sličan. Pa bi s obzirom na to, definitivno trebalo da bude, tamo gde i pripada.

Za razliku od nje Nenad Marinković Gastoz kulturno se javio, i pokušao da izvuče celu situaciju, a kada mu to nije pošlo za rukom, izvinio se, zbog neprijatnosti.

